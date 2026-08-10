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Iako prednjači po sadržaju vode koji dostže i do 95 procenata,lubenica se izdvaja i po niskom udelu šećera i kalorija u odnosu na ostale plodove. Obiluje aminokiselinama, antioksidansima, kao i vitaminima A i C, niacinom i pantotenskom kiselinom. Zbog izuzetne hidracije, može poslužiti kao koristan trik za mačke koje tokom letnjih vrućina izbegavaju da piju dovoljno tečnosti.

Međuim, kako mačke prirodno ne prepoznaju slatke ukuse usled nedostatka odgovarajućih receptora, većina njih neće pokazati preterano interesovanje. Zbog toga ova namirnica ne predstavlja ključan element u njihovom jelovniku, već isključivo povremeni zalogaj.

Da li mačke smeju da jedu lubenicu? Foto: Vsevolod Zelikov / Alamy / Profimedia

Rizici i mere opreza

Mada se uglavnom ubraja u bezbedne namirnice, lubenicu ne bi trebalo davati mačkama koje pate od šećerne bolesti, alergija ili imaju osetljiv želudac. U takvim situacijama neophodno je prethodno potražiti savet veterinara. Ispravna priprema podrazumeva obavezno čišćenje od semenki i uklanjanje tvrde kore, budući da ti delovi mogu uzrokovati opasne opstrukcije u crevima, dok sama kora često nosi i tragove pesticida.

Da li mačke smeju da jedu lubenicu? Foto: Zoonar/homydesign, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Kako bezbedno ponuditi lubenicu mački

Ljubimcima treba davati isključivo zrele plodove. Preterivanje sa količinom lako može izazvati stomačne tegobe, poput nadimanja, bolova i proliva. Najbolja praksa jeste ponuditi najpre minijaturna parčad i pažljivo posmatrati reakciju organizma. Ukoliko mačka dobro podnosi novi ukus, porcija se može blago uvećati, ali lubenica i dalje treba da ostane samo retka poslastica, a nikako redovan obrok.

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