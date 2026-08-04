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Korisnik društvenih mreža Bogdan, poznatiji pod nadimkom Rus u Srbiji, u dva video-snimka podelio je svoje utiske i pojedinosti koje su ga prilično zatekle nakon preseljenja u srpski dom.

Od roletni do mikrotalasne

Najveće iznenađenje na samom početku priredila mu je zaštita na prozorima.

"Prva stvar koja me je iznenadila u srpskim stanovima bile su roletne. Zamislite, kod nas ih skoro nema. Mi imamo uglavnom zavese, ali roletne u Srbiji su genijalne, čini mi se najbolji prijatelj kad krenu vrućine".

Osim toga, uočio je i retku upotrebu mikrotalasnih pećnica u lokalnim domaćinstvima. U početku se čudio kako ljudi podgrevaju obroke bez ovog aparata, ali je nakon dve godine života u Srbiji uvideo da se bez njega sasvim normalno funkcioniše.

Zbunjenost oko spratova i izgleda zidova

Naredna stavka odnosi se na sistem označavanja etaža u zgradama. Dok se u njegovoj domovini početni nivo označava brojem jedan, ovde se kreće od nule.

"Kod nas je najniži 1, a kod vas nula. I deluje mi da je kod vas logičnije", rekao je i priznao da je u početku greškom birao prvi sprat umesto prizemlja, zbog čega je morao peške silaziti nivo niže, ali je vremenom usvojio nov način brojanja.

Pažnju su mu privukli i jednobojni, beli zidovi. Kako objašnjava, u Rusiji su tapete i dalje zastupljene čak i u novogradnji. Iako mu je takav izgled u prvi mah delovao jednolično, ubrzo je zavoleo ovakav svedeni stil.

Neobična zvona i svetla u hodniku

S druge strane, zvuk komšijskih zvona na vratima doživeo je kao prilično neprijatan.

"Ljudi, zašto su toliko glasna i zastrašujuća?", zapitao se pa ukazao i na razliku u osvetljenju zajedničkih prostorija u zgradama. U Rusiji su svetla uključena neprekidno ili reaguju na senzor pokreta, dok u Srbiji dominiraju ručni prekidači. Bogdan je ispričao da je u potrazi za dugmetom u mraku greškom budio komšije zvonjenjem na vrata, ali je ipak pohvalio ovaj sistem.

"Ali, iskreno, čini mi se da je prekidač baš ekološki i baš ekonomičan - super stvar", zaključio je Bogdan.

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