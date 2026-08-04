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Dnevni horoskop za 4. avgust. Šta ovog ponedeljka očekuje sve pripadnike Zodijaka otkrivamo vam i detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

U vašem polju karijere moguć je poslovni sastanak na kojem ćete ugovoriti veoma unosan posao. Ovaj dan vam donosi lep izlazak ili kraće putovanje s partnerom. Pred vama je sjajan provod. Prehlada.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Putovanja i čitav niz sastanaka predstavljaju glavnu temu ovog dana. Sada polažete temelje dugoročnog poslovanja. Osećate da se nalazite na prekretnici. Spremni ste da ozvaničite svoj odnos s partnerom. Bolovi u vratu i leđima.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Povoljan aspekt daje vam fokus i vi bez problema obavljate poslove jedan po jedan. Uspeh vam donose javni nastupi. Ne volite taj osećaj kada u odnosu zavlada rutina i spremni ste da nešto iz korena promenite. Ukočenost vrata.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Do vas mogu dopreti spletke koje je o vama širio jedan saradnik. Spremni ste da ispravite tu nepravdu, čak i burnom raspravom. Slobodni Rakovi mogu sresti svoju srodnu dušu na društvenom skupu ili nekoj zabavi. Anksioznost.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Ako planirate da pokrenete posao kakav niste radili, ovaj period vam donosi podršku veoma moćnih ljudi. Preveliki broj obaveza doprinosi tome da se manje posvetite partneru. Potrudite se da to ne traje dugo. Bol u ramenu.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Ovaj period donosi uspeh ukoliko se bavite trgovinom i finansijama ili ako želite da investirate u krupan biznis. Slučajan susret na nekom skupu može vam doneti poznanstvo s veoma privlačnom i zanimljivom osobom. Bolovi u grlu.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Veoma je važno da završite posao koji ste započeli, jer to će biti uslov za dalji napredak. Očekuje vas rad na novom velikom projektu. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje u vidu zanimljivog putovanja. Više se krećite.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Osećate zasićenje poslom i atmosferom koja vas okružuje, a sada nastupa preokret, jer ćete moći da započnete nešto sasvim novo. Osoba s kojom se viđate igra neku igru s vama, a uskoro vam sledi ozbiljan razgovor. Upala mišića.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Vaša poznanstva mogu imati odlučujući uticaj u ovom periodu, jer vam je za najviše ciljeve neophodna podrška uticajnih osoba. Neki stari nesporazum može danas iskrsnuti između vas i partnera. Neophodan je kompromis. Reuma.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Natprosečni rezultati obeležavaju čitav ovaj period, tako da sada možete ostvariti svoj najveći cilj u karijeri. Odnos s partnerom ispunjavaju razumevanje i uzajamna podrška. Uspešan zajednički projekat. Reumatski problem.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Glavna tema ovog dana može biti sastanak iza zatvorenih vrata. Pruža vam se prilika da budete unapređeni na višu poziciju. Pred vama je romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Nesanica.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Vaš posao se razvija u dobrom pravcu, tako da ćete biti i više nego zadovoljni dosadašnjom saradnjom s novim partnerom. Vaša ljubavna veza protkana je posebnom nežnošću i ljubavlju. Period romantike i sklada. Potrebna vam je rehabilitacija.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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