Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

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Za vreme letnjih vrućina problem ne predstavlja samo visoka živa u termometru. Kada je vazduh zasićen vlagom, boravak u zatvorenim prostorijama postaje izuzetno neprijatan jer znoj sporije isparava sa kože, što otežava prirodno hlađenje organizma.

Zbog toga osećamo sparinu, težaku i iscrpljenost čak i pri umerenijim temperaturama. Većina savremenihklima-uređaja poseduje funkciju koja efikasno rešava ovaj problem, iako je mnogi korisnici retko ili nikada ne aktiviraju. U pitanju je režim odvlaživanja, odnosno opcija "Dry", koja stvar ambijent znatno prijatnijim bez potrebe za intenzivnim hlađenjem.

Kako radi funkcija "Dry"

Čemu služi funkcija "dry" na klima uređajima Foto: Shutterstock

Za razliku od klasičnog hlađenja, osnovni zadatak režima "Dry" nije spuštanje temperature, već eliminisanje viška vlage iz prostorije. U ovom režimu kompresor i ventilator funkcionišu smanjenim intenzitetom i povremeno se aktiviraju, dok uređaj kondenzuje vlagu i sprovodi je van prostorije. Rezultat je osetno suvlji vazduh koji prostoriji daje svežinu, iako temperatura može ostati skoro nepromenjena. Upravo zbog toga imamo utisak da je u sobi hladnije, iako su stvarne promene u temperaturi minimalne.

Da li opcija "Dry" dodatno rashlađuje prostor?

Uređaj u ovom režimu i dalje koristi rashladni sistem kako bi ekstrahovao vlagu, pa temperatura može blago opasti za jedan do dva stepena. Ipak, ključna svrha nije hlađenje, već uklanjanje one neprijatne vlažnosti koja izaziva osećaj težine i lepljivosti. Zato je opcija odvlaživanja izvrstan izbor u danima kada spoljne temperature nisu ekstremno visoke, ali je sparina izražena.

Kada je najbolje primeniti režim odvlaživanja?

Korišćenje opcije "Dry" najefikasnije je u uslovima visoke vlažnosti vazduha kada nema potrebe za maksimalnim radom kompresora. Ovaj režim je posebno koristan:

Kada treba koristiti "dry" opciju Foto: Shutterstock

tokom sparnih letnjih dana sa visokim procentom vlage u vazduhu,

neposredno nakon kišnih padavina, kada vazduh postane težak i zagušljiv,

u prostorijama koje su sklone nakupljanju kondenzacije i vlage,

tokom prelaznih perioda, poput proleća i jeseni, kada treba poboljšati kvalitet vazduha bez spuštanja temperature. Ušteda električne energije

Budući da kompresor tokom odvlaživanja radi kraće i sa manje opterećenja u poređenju sa standardnim hlađenjem, u određenim okolnostima dolazi do smanjenja potrošnje struje. Kolika će ta ušteda tačno biti zavisi od tehničkih karakteristika samog uređaja, kao i od spoljnih uslova.

Ukoliko vam glavne smetnje tokom leta zadaje sparina a ne sama vrućina, ova funkcija može predstavljati daleko pametnije i ekonomičnije rešenje od neprekidnog rada klime na najnižim temperaturama.

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