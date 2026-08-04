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Kada se dnevne temperature ne spuštaju ispod 30 stepeni, većina ljudi pred odlazak u krevet razmišlja samo o tome kako da se što brže rashladi. Hladne obloge, zaleđene jastučnice i klima-uređaji tada postaju glavni saveznici, dok ulazak u toplu vodu deluje kao poslednja stvar koju bi trebalo uraditi.

Ipak, topla ili mlaka kupka pre spavanja mogla bi da pomogne organizmu da se nakon izlaska iz vode prirodno oslobodi viška toplote. Važno je samo da voda ne bude vrela i da se kupanje ne obavlja neposredno pre odlaska u krevet.

Zašto hladan tuš nije uvek najbolje rešenje

Ledena voda trenutno stvara osećaj olakšanja, ali takvo rashlađivanje često traje kratko. Izlaganje hladnoći sužava krvne sudove u koži i smanjuje protok krvi, što jeprirodni mehanizam kojim telo pokušava da sačuva toplotu. Zbog toga izrazito hladan tuš ne mora uvek da podstakne dugotrajnije rashlađivanje organizma.

Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

Topla voda deluje drugačije. Ona privremeno zagreva kožu i širi krvne sudove, naročito u šakama i stopalima. Nakon izlaska iz kupke telo počinje lakše da otpušta toplotu preko kože, pa se unutrašnja temperatura postepeno smanjuje.

Upravo je pad telesne temperature jedan od procesa koji prirodno prate pripremu organizma za san.

Kako topla kupka podstiče pospanost

Tokom večeri unutrašnja temperatura tela počinje da opada, što je deo prirodnog cirkadijalnog ritma. Kupanje u toploj vodi može da podrži taj proces tako što najpre povećava dotok krvi prema površini kože, a zatim, po izlasku iz kupke, omogućava brže oslobađanje toplote.

Zbog toga osoba može ranije da oseti pospanost i lakše utone u san. Istraživači sa Univerziteta u Teksasu naveli su da je efekat najbolji kada se topla kupka ili tuširanje planiraju dovoljno rano da telo stigne da se ohladi pre odlaska u krevet.

Da li treba isključiti bojler pre tuširanja Foto: Shutterstock

Šta su pokazala istraživanja

Sistematski pregled obuhvatio je 17 istraživanja, od kojih je 13 moglo da se uključi u zajedničku statističku analizu. Rezultati su pokazali da kupanje ili tuširanje toplom vodom pre spavanja može da poboljša subjektivni doživljaj kvaliteta sna i njegovu efikasnost, ali i da skrati vreme potrebno za uspavljivanje.

U analiziranim studijama korišćena je voda temperature između 40 i 42,5 stepeni, a pozitivan efekat primećen je čak i kada je kupanje trajalo samo deset minuta. Autori su, međutim, naglasili da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdili idealno trajanje i vreme kupanja.

Važno je kada ćete se okupati

Foto: Riccardo Cirillo / Alamy / Profimedia

Najbolje vreme za toplu kupku jeste približno jedan do dva sata pre odlaska u krevet. Tako organizam ima dovoljno vremena da nakon zagrevanja postepeno spusti temperaturu i pripremi se za odmor.

Nema potrebe da dugo ostajete u kadi. Za željeni efekat dovoljno je između deset i 20 minuta. Voda bi trebalo da bude prijatno topla, a ne toliko vrela da izaziva intenzivno znojenje, lupanje srca ili neprijatan osećaj.

Kupanje neposredno pre odlaska u krevet moglo bi da ima suprotan efekat ukoliko se telo još nije rashladilo.

Kupka nije jedino rešenje

Topla kupka neće rashladiti pregrejanu spavaću sobu, pa je najbolje kombinovati je sa drugim navikama koje olakšavaju san. Prostoriju bi trebalo provetriti kada spoljna temperatura padne, tokom dana sprečiti ulazak direktne sunčeve svetlosti i koristiti laganu posteljinu od materijala koji propuštaju vazduh.

Otvoren prozor i spuštene roletne tokom velikih letnjih vrućina Foto: Simon Wohlfahrt / AFP / Profimedia

Pre spavanja bi trebalo izbegavati i alkohol, obilne obroke i dugo gledanje u telefon, jer mogu dodatno da otežaju uspavljivanje i naruše kvalitet odmora.

Iako zvuči kao paradoks, prijatno topla kupka pripremljena na vreme može da bude korisnija od ledenog tuša. Ključ nije u tome da telo naglo ohladite, već da mu pomognete da postepeno otpusti višak toplote i prirodno se pripremi za san.

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