Slušaj vest

Krst okačen o unutrašnji retrovizor čest je prizor u automobilima na našim putevima. Pojedini vozači ga nose kao izraz vere i porodične tradicije, dok ih druge podseća na molitvu i pruža im osećaj smirenosti kada kreću na put.

Ipak, verski simbol ne bi trebalo posmatrati kao predmet koji sam po sebi štiti vozača i putnike od nezgode. Osim toga, ako je krst veliki, težak ili okačen na dugačkoj vrpci, može da se njiše tokom vožnje, privlači pogled i delimično zaklanja ono što se događa ispred automobila.

Zbog toga se postavljaju dva važna pitanja – kako Crkva gleda na ovu praksu i da li predmet okačen o retrovizor može da postane bezbednosni problem?

Krst nije amajlija

Krst okačen o unutrašnji retrovizor automobila tokom vožnje
Foto: Alex Razvan / Alamy / Profimedia

Katolička crkva ne zabranjuje vernicima da u automobilu drže krst, medaljon, brojanicu ili drugi verski simbol. Takvi predmeti mogu da budu spoljašnji izraz vere i podsetnik čoveku da se pomoli, zahvali ili odgovornije ponaša.

Međutim, crkveno učenje pravi jasnu razliku između poštovanja svetog simbola i sujevernog verovanja da predmet poseduje neku vrstu automatske zaštitne moći.

Može da zakloni deo puta

Problem ne predstavlja značenje predmeta, već njegovo mesto, veličina i način na koji je postavljen. Krst okačen na dužem lancu ili kanapu može da se pomera pri skretanju, kočenju i prelasku preko neravnina.

Vozač se vremenom navikne na predmet koji mu se nalazi u vidnom polju, zbog čega možda više ni ne primećuje da mu zaklanja mali deo vetrobranskog stakla. Ipak, upravo u tom prostoru može na trenutak da „nestane“ pešak, biciklista, motociklista ili saobraćajni znak.

Da li je krst na retrovizoru zabranjen u Srbiji?

U domaćim propisima ne postoji posebna zabrana koja se odnosi upravo na krst, brojanicu, mirisnu jelkicu ili neki drugi ukras okačen o unutrašnji retrovizor.

Ipak, Zakon o bezbednosti saobraćaja zasniva se na obavezi da vozač upravlja vozilom tako da ne ugrožava sebe i druge učesnike, uz odgovarajuću preglednost i mogućnost da pravovremeno reaguje. Zakon, između ostalog, naglašava da ono što se nalazi na vozilu ne sme da umanjuje preglednost vozaču.

Ne propustiteAutoZašto neki vozači vezuju beli peškir za retrovizor? Malo ljudi zna šta ova poruka zapravo znači
beli peškir, automobil, retrovizor
AutoVozači počeli da stavljaju skupe torbice na retrovizore: Izgleda smešno, ali imaju jako dobar razlog za to (Video)
retrovizor futrola torbica
ZanimljivostiPismo koje je našla u sandučetu ostavilo je bez reči: Žena prevrće i nebo i zemlju da sazna ko ga je poslao
žena čita pismo
ZanimljivostiVećina vozača ne zna koja je uloga poluge na retrovizoru: Spasiće vas tokom noćne vožnje, evo u čemu je caka
retrovizor.jpg

 Video: Crkva brvnara u Prijedoru 

00:17
Crkva brvnara Prijedor Izvor: Mondo/Dušan Volaš