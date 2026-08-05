da li ste znali

da li ste znali

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Krst okačen o unutrašnji retrovizor čest je prizor u automobilima na našim putevima. Pojedini vozači ga nose kao izraz vere i porodične tradicije, dok ih druge podseća na molitvu i pruža im osećaj smirenosti kada kreću na put.

Ipak, verski simbol ne bi trebalo posmatrati kao predmet koji sam po sebi štiti vozača i putnike od nezgode. Osim toga, ako je krst veliki, težak ili okačen na dugačkoj vrpci, može da se njiše tokom vožnje, privlači pogled i delimično zaklanja ono što se događa ispred automobila.

Zbog toga se postavljaju dva važna pitanja – kako Crkva gleda na ovu praksu i da li predmet okačen o retrovizor može da postane bezbednosni problem?

Krst nije amajlija

Foto: Alex Razvan / Alamy / Profimedia

Katolička crkva ne zabranjuje vernicima da u automobilu drže krst, medaljon, brojanicu ili drugi verski simbol. Takvi predmeti mogu da budu spoljašnji izraz vere i podsetnik čoveku da se pomoli, zahvali ili odgovornije ponaša.

Međutim, crkveno učenje pravi jasnu razliku između poštovanja svetog simbola i sujevernog verovanja da predmet poseduje neku vrstu automatske zaštitne moći.

Može da zakloni deo puta

Problem ne predstavlja značenje predmeta, već njegovo mesto, veličina i način na koji je postavljen. Krst okačen na dužem lancu ili kanapu može da se pomera pri skretanju, kočenju i prelasku preko neravnina.

Vozač se vremenom navikne na predmet koji mu se nalazi u vidnom polju, zbog čega možda više ni ne primećuje da mu zaklanja mali deo vetrobranskog stakla. Ipak, upravo u tom prostoru može na trenutak da „nestane“ pešak, biciklista, motociklista ili saobraćajni znak.

Da li je krst na retrovizoru zabranjen u Srbiji?

U domaćim propisima ne postoji posebna zabrana koja se odnosi upravo na krst, brojanicu, mirisnu jelkicu ili neki drugi ukras okačen o unutrašnji retrovizor.

Ipak, Zakon o bezbednosti saobraćaja zasniva se na obavezi da vozač upravlja vozilom tako da ne ugrožava sebe i druge učesnike, uz odgovarajuću preglednost i mogućnost da pravovremeno reaguje. Zakon, između ostalog, naglašava da ono što se nalazi na vozilu ne sme da umanjuje preglednost vozaču.

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