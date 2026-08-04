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Finansijski horoskop za avgust donosi lepe vesti za većinu znakova Zodijaka. Saznajte šta očekuje svaki znak horoskopa na polju novca.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Novčani horoskop za avgust donosi pitanje: "Zašto novac ne može da stiže brže?". Sa ovakvom mišlju mogli biste da se probudite više puta tokom avgusta. Želja da zaradite više biće ogromna, ali upravo žurba može da postane vaš najveći neprijatelj. Ne pristajte na sumnjive šeme i laku zaradu. Što smirenije budete donosili finansijske odluke, više ćete zaraditi do kraja meseca.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Avgust je stvoren da osetite sigurnost kada je reč o finansijama. Novac može da stiže preko stalnih klijenata, starih projekata i ljudi koji vam već dugo veruju. Ipak, postoji jedan uslov. Nemojte da pokušavate da sve odmah potrošite. Novac je sada naklonjen onima koji umeju da razmišljaju nekoliko koraka unapred.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

"Ovo mi je hitno potrebno!". Upravo ta misao mogla bi da bude uzrok većine vaših troškova. Avgust 2026. neprestano će testirati vašu impulsivnost. Akcije, popusti, reklame i lepo uređeni izlozi mogli bi bukvalno da vas hipnotišu. Pre svake veće kupovine postavite sebi jedno pitanje: "Da li ovo zaista želim ili sam se samo prepustio trenutnom raspoloženju?".

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Neočekivano ćete početi veoma ozbiljno da se odnosite prema novcu. Pojaviće se želja da uštedite, napravite finansijsku rezervu ili uložite u nešto zaista korisno. To je dobra odluka. Avgust je idealan za one koji žele da prestanu da žive od plate do plate i počnu da grade stabilniju finansijsku budućnost.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Novčani horoskop za avgust donosi velike finansijske zaključke. Koridor pomračenja prolaziće kroz vaš znak, zbog čega će pitanja novca, karijere i samopouzdanja biti tesno povezana. Moglo bi da vam se učini da vas dosadašnji nivo prihoda više ne zadovoljava. I znate šta? Možda je to zaista znak da je vreme da tražite povišicu, promenite posao ili pokrenete sopstveni projekat.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Prva polovina avgusta bukvalno će raditi u vašu korist. Dok drugi budu trošili novac pod uticajem emocija, vi ćete uspeti da prepoznate dobru priliku tamo gde je ostali ne vide. Novi posao, uspešan dogovor ili neočekivani dodatni prihod, sve je to sasvim moguće. Najvažnije je da nastavite da radite ono u čemu ste najbolji, a to je da primećujete detalje.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Posle 9. avgusta novac će početi da stiže preko drugih ljudi. Neko bi mogao da vas preporuči, pozove u novi projekat ili vam ponudi saradnju o kojoj ste dugo sanjali. Ipak, postoji jedna začkoljica. Nemojte da se plašite da jasno kažete koliko vaše usluge koštaju. Avgust će vam pokazati da vaš rad vredi mnogo više nego što ste navikli da mislite.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Mogla bi da vam se javi neočekivana misao: "Zašto uopšte zarađujem baš ovoliko?". Upravo to pitanje može da promeni vaš finansijski život. Avgust je odličan za promenu cena, potragu za bolje plaćenim poslom ili pokretanje novog pravca u karijeri. Važno je da ne pristajete da radite samo zbog ideje tamo gde bi vaš rad trebalo da bude plaćen.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Novčani horoskop za avgust donosi toliko posla, da će vam se povremeno činiti kao da je avgust rešio da testira granice vaše izdržljivosti. Ipak, postoji dobra vest! Zajedno sa obavezama, povećaće se i prihodi. Mnogi Strelčevi pronaći će dodatni posao, dobiti povoljnu ponudu ili uspeti da zarade od svog hobija.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

"Želim da novac radi za mene" je misao sa kojom možete da započnete ovaj mesec. Avgust je odličan za dugoročno planiranje, usavršavanje i ulaganje u sopstveno zanimanje. Ne brinite ukoliko dobit ne stigne odmah. Sve za šta temelje sada postavite, počeće da donosi rezultate nešto kasnije.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Koridor pomračenja zahvatiće upravo vaš znak, zbog čega bi finansijske promene mogle da budu veoma primetne. Neko će promeniti posao, neko će potpuno promeniti odnos prema zaradi, dok će neko konačno shvatiti da je odavno prerastao svoju trenutnu poziciju. Nemojte se držati stabilnosti samo zato što vam je poznata. Ponekad su upravo promene najisplativija odluka.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Novčani horoskop za avgust 2026. pokazaće da i intuicija ume da donese novac. Mnoge ideje koje su vam ranije delovale previše smelo, mogle bi neočekivano da počnu da daju rezultate. Ovo je povoljan period za učenje, kreativnost i pronalaženje novih izvora prihoda. Samo nemojte da odlažete planove za kasnije. Upravo sada mogu da se pretvore u stvarnu zaradu.

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