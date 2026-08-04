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Ventilator je jedan od najčešćih saveznika tokom vrelih letnjih dana, naročito u domovima bez klima-uređaja. Međutim, iako ga mnogi koriste satima, njegov učinak može biti znatno slabiji ukoliko se nalazi na pogrešnom mestu.

Za razliku od klime, ventilator ne snižava temperaturu vazduha u prostoriji. On pokreće vazduh preko kože, ubrzava isparavanje znoja i tako stvara osećaj prijatnijeg hlađenja. Ipak, kada se pravilno postavi pored otvorenog prozora, može da pomogne i u izbacivanju toplog vazduha iz doma.

Ne stavljajte ga tik uz prozor

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Jedna od najčešćih grešaka jeste postavljanje ventilatora direktno na prozorsku dasku, sa lopaticama okrenutim ka prostoriji. Na prvi pogled deluje logično da će tako uvući više svežeg vazduha, ali se u praksi često pokreće uglavnom vazduh koji se nalazi neposredno ispred uređaja.

Bolji efekat može da se postigne kada se ventilator unese malo dublje u prostoriju i okrene prema otvorenom prozoru, tako da izbacuje zagrejan vazduh napolje.

Na taj način ventilator funkcioniše poput izduvnog sistema. Uklanjanje vazduha stvara razliku u pritisku, pa kroz drugi otvor u prostor počinje da ulazi vazduh koji će zameniti izbačeni. Kretanje vazduha kroz objekat upravo zavisi od takvih razlika u pritisku, koje mogu da nastanu radom ventilatora, vetrom ili razlikom između unutrašnje i spoljne temperature.

Koliko treba da bude udaljen

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Ne postoji jedna idealna udaljenost koja odgovara svakom ventilatoru i prozoru. Učinak zavisi od snage uređaja, prečnika lopatica, veličine prozora, rasporeda prostorija, zaštitne mreže i pravca vetra.

Kao početnu tačku možete da probate udaljenost od pola metra do jednog metra. Ventilator zatim pomerajte dok ne pronađete položaj u kojem vazdušni mlaz obuhvata što veći deo prozorskog otvora.

Istraživanja profesionalnih ventilacionih uređaja koje koriste vatrogasci pokazala su da udaljenost i ugao ventilatora u odnosu na otvor značajno utiču na protok vazduha i razliku u pritisku. Te mere ne mogu direktno da se primene na mali kućni ventilator, ali potvrđuju da uređaj ne mora uvek da bude priljubljen uz otvor kako bi bio najefikasniji.

Otvorite prozor sa druge strane

Da bi ovaj trik zaista radio, vazduh mora da ima i ulaz i izlaz. Dok ventilator kroz jedan prozor izbacuje toplotu, potrebno je otvoriti drugi prozor ili vrata na suprotnoj strani stana.

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Tako nastaje unakrsno provetravanje, odnosno usmeren protok kroz prostorije. Otvaranje prozora ili vrata na suprotnim stranama doma omogućava vazduhu da prolazi kroz prostor umesto da samo kruži oko ventilatora.

Najbolje je da vazduh ulazi sa hladnije i zasenčene strane zgrade, dok ventilator izbacuje toplotu kroz prozor na toplijoj strani.

U stanu sa više nivoa, ventilator za izbacivanje vazduha može da se postavi i na višem spratu, jer se najtopliji vazduh prirodno podiže.

Trik ne pomaže u svako doba dana

Ventilator postavljen prema prozoru neće proizvesti hladan vazduh. On samo ubrzava njegovu razmenu, pa je važno da spoljni vazduh bude hladniji od onog u stanu.

Zbog toga ovaj način provetravanja najbolje funkcioniše rano ujutru, uveče ili tokom noći, kada temperatura napolju počne da pada. Tokom najtoplijeg dela dana, kada je napolju toplije nego unutra, otvoreni prozori mogu da uvedu još više vrelog vazduha.

Tada je korisnije zatvoriti prozore, spustiti roletne ili navući zavese, a ventilator usmeriti prema ljudima kako bi stvarao osećaj hlađenja na koži. Zvanične preporuke za ponašanje tokom vrućina takođe savetuju otvaranje prozora tek kada je vazduh napolju hladniji.

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