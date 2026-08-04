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Po crnom vulkanskom pesku razasuti su providni „dijamanti“ koji blistaju na suncu i menjaju boje u zavisnosti od vremena. Prelepo, zar ne? Ova "dijamantska plaža" (Breiðamerkursandur) nalazi se na Islandu, nedaleko od glečerske lagune Jökulsárlón.

Ova jedinstvena plaža deo je nacionalnog parka Vatnajökull na Islandu, a njen izgled se menja praktično svakog dana. Nekada posetioci pronađu male ledene kristale, a nekada ogromne komade koji podsećaju na grubo isklesane staklene skulpture. Čak i ako se vratite, nikada nećete videti isto – i upravo to je čini toliko očaravajućom.

Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Kako su komadi leda dospeli na plažu?

Ledene sante se odlamaju od ogromnog glečera Breiðamerkurjökull i putuju lagunom sve do okeana. Kroz uski prolaz između lagune i mora struje neke komade vraćaju nazad na obalu, gde se polako tope na tamnom vulkanskom pesku. Upravo ovaj kontrast stvara efekat zbog kojeg je mesto dobilo nadimak Diamond Beach, odnosno Dijamantska plaža. Beli i providni komadi leda izgledaju kao veliki dragulji razasuti po crnom somotu.

Najveću čar ovaj prizor ima pri izlasku ili zalasku sunca, kada niski sunčevi zraci prolaze kroz led i stvaraju šarene odsjaje. Tada plaža najviše podseća na kutiju sa nakitom koja je prosuta po obali.

Naziv "Diamond Beach" je ipak samo turistički nadimak. Izvorno islandsko ime Breiðamerkursandur znači „plaža okružena šumom“ i iznenađujuće nema nikakve veze sa svetlucavim komadima leda. Danas većina putnika ovo mesto poznaje upravo pod njegovim upečatljivijim nazivom.

Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Osim ledenih „dijamanata“, islandska laguna privlači turiste i fokama koje iz okeana uplovljavaju u lagunu, a zimi posetioci dolaze i zbog još jednog islandskog spektakla polarne svetlosti. Kada se šarena svetlost odbija na površini vode među plutajućim santama, nastaje prizor koji je gotovo nemoguće zaboraviti.