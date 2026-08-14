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Dolazak štenca u kuću donosi mnogo lepih trenutaka, ali i period privikavanja, učenja i dresure. Iako vlasnici ulažu veliki trud, često se dogodi da ljubimac tokom treninga iznenada postane nemiran, počne da skače, grize ruke i potpuno ignoriše komande.

Mnogi tada pomisle da je štene neposlušno ili da namerno ispituje granice. Međutim, iskusna vlasnica sedam pasa Lili tvrdi da takvo ponašanje najčešće nije znak lošeg karaktera, već posledica greške koju prave brojni vlasnici – trening traje predugo.

Ponašanje se promenilo za samo nekoliko minuta

Foto: Paulette Griswold / Alamy / Profimedia

Lili je svoje objašnjenje pokazala na primeru šteneta po imenu Gus. Nakon desetak minuta vežbanja pas, koji je prethodno bio miran i raspoložen za saradnju, postao je razdražljiv i nemiran.

„Mnogo je grizao. Postao je naporan i iritantan, nije slušao, skakao je po meni i nije hteo da me ostavi na miru“, objasnila je ona.

Iako takva reakcija može da deluje kao neposlušnost, problem zapravo nije u psu. Štene je najverovatnije premoreno, previše stimulisano i više nije u stanju da prati ono što vlasnik od njega zahteva.

Štenci imaju kratak raspon pažnje

Prema njenim rečima, štenci se mogu uporediti sa malom decom. Njihova koncentracija traje kratko, a intenzivan trening brzo ih iscrpljuje.

„Ono što se zapravo događa jeste da je štene preumorno. Jednostavno smo predugo trenirali“, objasnila je Lili.

Kada dobije previše novih informacija odjednom, štene može da postane frustrirano i razdražljivo. Pošto još ne zna kako drugačije da pokaže da mu je dosta, počinje da grize, skače, trči po kući ili uznemirava druge pse.

Takvo ponašanje može se posmatrati kao pseća verzija dečjeg izliva besa. Zbog toga ga ne bi trebalo odmah tumačiti kao agresiju ili namernu neposlušnost.

Kazna nije pravo rešenje

Vikanje, kažnjavanje ili produžavanje treninga mogu samo dodatno da opterete umorno štene. Mnogo je važnije da vlasnik na vreme prepozna znakove zamora i prekine vežbanje dok pas još može da se koncentriše.

Treninzi bi trebalo da budu kratki, jednostavni i prilagođeni uzrastu psa. Nekoliko minuta kvalitetnog rada često daje bolje rezultate od duge lekcije tokom koje štene gubi pažnju i postaje nervozno.

Najbolje što vlasnik može da uradi kada primeti ovakvo ponašanje jeste da psu obezbedi mirno mesto za odmor.

„Ovo je samo umorno štene koje je mnogo koristilo mozak. Sada imamo psa koji je razdražljiv i kojem je potrebno spavanje“, zaključila je Lili.

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