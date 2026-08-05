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Svi koji su imali priliku da posete sever Evrope verovatno su uočili tamošnju prepoznatljivu estetiku. Sveden dizajn, prostrani prozori bez zastora i izuzetno funkcionalni prostori postali su zaštitni znak skandinavskog načina života. Ipak, u Roterdamu se trenutno priprema projekat koji pretasže sve dosadašnje standarde i privlači pažnju globalne javnosti.

Roterdam već decenijama nosi titulu jednog od najnaprednijih urbanih centara u Evropi kada je reč o savremenom graditeljstvu. Od kultnih Kubičnih kuća do futurističkog depoa muzeja Boijmans van Beuningen, ovaj grad neprestano pomera granice arhitektonskog stvaralaštva. Na obali reke Mas, u okviru novog kvarta Vaterkant, ubrzo bi trebalo da započne izgradnja impresivnog objekta vrednog oko 240 miliona evra, za koji se predviđa da će postati novi prepoznatljivi vizuelni pečat grada.

Ekološki objekat nesvakidašnje forme

Idejno rešenje potpisuje poznati holandski projektantski studio MVRDV, koji je odneo pobedu na međunarodnom nadmetanju Rotterdam ROCKS!. Zgrada je projektovana kao glavno sedište inicijative Shift Embassy, čija je misija da ekološku održivost približi narodu i učini je praktično primenjivom u svakodnevnom životu.

Šira zona ovog novog gradskog okruga obuhvatiće približno 3.750 stambenih jedinica, obrazovne ustanove, ugostiteljske objekte, poslovne prostore, kulturne centre, sportski kompleks, novu železničku stanicu i prostranu zelenu površinu prilagođenu klimatskim promenama i porastu nivoa vode. Sam objekat objedinjavaće istraživačke i izložbene prostore, sale za konferencije i raznovrsne gastronomske sadržaje.

Zeleni pejzaž iznad obale reke

Nasuprot tradicionalnim betonskim konstrukcijama, autori su osmislili svojevrsni veštački brežuljak koji se izdiže neposredno iznad reke Mas. Spoljašnja fasada biće premrežena terasastim platoima, pešačkim stazama, restoranima, kafićima i vidikovcima. Ova specifična površina služiće kao stanište za biljni i životinjski svet, skupljaće kišnicu, stvarati prirodan hlad i direktno poboljšavati lokalnu mikroktlimu.

Stapanje urbanog prostora i prirode

U samom središtu ovog vizionarskog koncepta nalazi se ideja Biotopia, prema kojoj gradske sredine prestaju da budu odvojene od prirodnog okruženja i postaju njegov funkcionalni deo. Arhitekte su otišle korak dalje od klasičnih zelenih krovova i sadnja ukrasnog drveća. Njihov cilj je da prikažu kako sama arhitektura može aktivno učestvovati u gradskom ekosistemu i graditi održiviju budućnost.

Zahvaljući svojoj neobičnoj silueti, Rotterdam ROCKS! biće objekat koji ne prolazi nezapaženo. Dok će za jedne predstavljati vrhunsko arhitektonsko dostignuće, drugi će u njemu videti isuviše smeo poduhvat. Ipak, sasvim je sigurno da će privući ogromnu pažnju javnosti.

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