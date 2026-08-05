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Kada se tek izlegne, teško je naslutiti da će ovo neobično stvorenje jednog dana postati ptica neverovatnih boja. Zbog tamnog tela, širom otvorenog kljuna i svetlucavih izraslina oko usta, mladunče guldove amadine mnogima liči na prizor iz naučnofantastičnog ili horor filma.

Upravo zato fotografije tek izleglih ptića često kruže društvenim mrežama i izazivaju iznenađenje. Ipak, njihov neobičan izgled nema ničeg zastrašujućeg. Svetle tačkice oko kljuna najverovatnije pomažu roditeljima da u mračnom gnezdu pronađu usta mladunaca i nahrane ih. Naučnici još nisu u potpunosti utvrdili sve funkcije ovih oznaka, ali istraživanja ukazuju da mogu da podstaknu roditelje na hranjenje.

Od neobičnog ptića do žive duge

Kako odrasta, guldova amadina potpuno menja izgled. Mladi koji napuste gnezdo u početku imaju neupadljivo, zelenkastosivo perje, bez raskošnih nijansi karakterističnih za odrasle jedinke. Tek kasnije dobijaju jarkozelena leđa, žuti stomak, ljubičaste grudi i plavičaste detalje oko vrata.

Zbog ove neverovatne kombinacije boja poznata je i kao dugina zeba, a često se opisuje kao jedna od najlepših ptica Australije. Mužjaci uglavnom imaju snažnije i življe boje, dok su ženke nešto nežnijih nijansi.

Tri različite boje glave

Foto: NZ Collection / Alamy / Profimedia

Posebnost ove vrste predstavlja činjenica da u prirodi postoje tri varijante boje glave. Najzastupljenije su ptice sa crnom glavom, koje čine približno 70 do 75 odsto populacije, dok su crvenoglave ređe.

Najneobičnija je žuta, odnosno narandžasta varijanta, koja se pojavljuje kod manje od 0,1 odsto jedinki. Njena boja nastaje zbog načina na koji se stvaraju i raspoređuju pigmenti u perju.

Genetska istraživanja pokazala su da su crvena i crna boja glave povezane sa malom regijom na polnom Z hromozomu, u blizini gena koji učestvuje u regulisanju razvoja i pigmentacije. Obe varijante opstale su zahvaljujući procesu poznatom kao balansirajuća selekcija, koji omogućava da se različite osobine dugo zadrže u istoj populaciji.

Video: Sojka ptica