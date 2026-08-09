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Klasična kupatila, kakva poznajemo danas, u 2026. godini ubrzano odlaze u prošlost, jer u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama sve više ljudi prelazi na potpuno novi sistem. Tradicionalne kadei obične tuš-kabine polako gube bitku pred naletom takozvanih tuš-kapsula.

Ovi kompaktni moduli ne samo da štede dragoceni prostor u manjim stanovima, već svakodnevno tuširanje pretvaraju u luksuzno spa iskustvo, uz znatno manju potrošnju vode.

Ova tehnološka inovacija spolja podseća na zatvorenu tuš-kabinu, ali je njena unutrašnjost opremljena naprednim funkcijama koje objedinjuju vodu, paru, svetlosne efekte i brojne mogućnosti prilagođavanja. Korisnici mogu da biraju različite režime rada – od energičnog razbuđivanja ujutru do opuštajućeg večernjeg tretmana.

Unutar kapsule nalaze se gornji tuš, skrivene bočne prskalice koje usmeravaju mlazeve vode direktno na leđa, ramena i noge, kao i generator pare, sistem za aromaterapiju i prilagodljivo LED osvetljenje.

Premium modeli idu korak dalje i omogućavaju čuvanje ličnih podešavanja, pa sistem automatski pamti omiljenu temperaturu, željeni pritisak vode, pa čak i trajanje tuširanja za svakog člana domaćinstva.

Dizajneri kažu veliko "da"

Dizajneri enterijera ističu da su tuš-kapsule sve popularnije jer ne opterećuju prostor i savršeno se uklapaju u savremene trendove minimalizma. Kontrolne table diskretno su ugrađene u zidove, dok su prskalice i police skrivene, što kupatilu daje čist, elegantan i uredan izgled. Kupcima su na raspolaganju modeli u mat beloj, grafitnoj i kamenoj boji, uz različite vrste stakla.

Pored atraktivnog dizajna, jedan od glavnih razloga za njihovu popularnost jeste ušteda prostora. Tuš-kapsule zauzimaju manje mesta od klasičnih kada, ostavljajući više prostora za veš-mašinu ili dodatne elemente za odlaganje. Istovremeno, posebni sistemi mešaju vodu sa vazduhom kako bi stvorili bogat mlaz uz znatno manju potrošnju vode.

Ipak, pre nego što se odlučite za zamenu, stručnjaci savetuju da detaljno proverite tehničke uslove u svom domu. Pojedine napredne funkcije zahtevaju visok pritisak vode, odgovarajuću snagu električne instalacije i kvalitetnu ventilaciju. Takođe, preporučuje se da model ne birate isključivo prema broju funkcija, jer što je sistem složeniji, to su održavanje i servisiranje zahtevniji. Zbog toga nema potrebe preplaćivati opcije koje članovi domaćinstva verovatno nikada neće koristiti.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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