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Saturn je počeo svoje kretanje 26. jula, a njegov uticaj će se osećati sve do 10. decembra kada će nastaviti svoje direktno kretanje. U astrologiji, retrogradni Saturn se često smatra snažnim periodom refleksije, preispitivanja i ličnog rasta.

Ovo planetarno kretanje se tradicionalno povezuje sa odgovornošću, zrelošću i posledicama izbora koje pravimo.

Astrolozi veruju da ova retrogradna faza može da donese važne lekcije određenim horoskopskim znacima i podstiče se da iskreno sagledaju svoje obaveze, odgovornosti i temelje koje su izgradili tokom vremena.

Tokom ovog perioda, postupci iz prošlosti, nedovršene odgovornosti i dugoročne odluke mogu ponovo da se vrate u fokus.

Lekcije koje donosi retrogradni Saturn se odnose na to da postanemo jači, mudriji i bolje usklađeni sa našim istinskim odgovornostima.

Za četiri horoskopska znaka, posebno, ova retrogradna faza bi mogla da donese dublja pitanja, važna otkrića i trenutke koji podstiču značajnu ličnu transformaciju.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za osobe u znaku Raka, retrogradni Saturn donosi snažan trenutak razmišljanja i procene. Naredni meseci mogu da im budu kao prekretnica, vreme kada će pogledati unazad i konačno shvatiti kroz šta su sve prošli i koliko su porasli.

Saturn ih podstiče da procene rezultate izbora i lekcija proteklih godina. Da se vratite na sav rad koji ste uradili, lične izazove koje ste prošli i strpljenje koje ste pokazali da imate u velikim količinama.

Ako ste ulagali u sebe, učili iz prošlih iskustava i nastavili da idete napred uprkos teškoćama, ovaj period može da donese značajne nagrade.

Situacija koja se nekada činila nemogućom za rešavanje može konačno početi da se razrešava.

Međutim, Saturn takođe traži od vas da budete iskreni. Ako postoje odgovornosti koje ste izbegavali, obećanja koja niste ispunjavali ili važne odluke koje ste stalno odlagali, ova planeta vas podstiče da se direktno suočite sa njima.

Kosmička poruka za Raka:

Seme koje ste posadili strpljivo počinje da cveta. Verujte procesu, ali zapamtite da pravi napredak dolazi od suočavanja sa životom sa iskrenošću i hrabrošću.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage, retrogradni Saturn donosi period razmišljanja, odgovornosti i ličnog rasta. Vage su poznate po tome što traže harmoniju i ravnotežu, pa često zanemaruju svoje potrebe, odlažu teške razgovore ili se previše trude da održe situaciju stabillnom šak i kada znaju da nešto mora da se menja.

Međutim, do 10. decembra sve te nerešene situacije, odloženi razgovori, izbegavane odluke mogu da se vrate i da zahtevaju vašu pažnju.

Saturn je tu da vas podstakne da izgradite jače temelje suočavajući se sa stvarnošću sa zrelošću i iskrenošću.

Ovo je moćno vreme za uspostavljanje zdravijih granica, jasno saopštavanje vaših očekivanja i preuzimanje odgovornosti za svoje izbore.

Reći ne kada nešto više ne odgovara vama nije sebično, to je čin samopoštovanja.

Tako da su lekcije koje donosi retrogradni Saturn one koje vas uče da postanete sigurniji u svoje odluke i razumete da izbegavanje nelagodnosti ne stvara uvek mir.

Kosmička poruka za Vagu:

Prava harmonija se ne stvara zadovoljavanjem svih, već kada poštujete sebe dok poštujete druge.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Saturn će posebno uticati na Ovnove, jer se Saturn trenutno kreće kroz vaš znak. Zbog toga je ovaj period duboko lično poglavlje razmišljanja, odgovornosti i dugoročnog rasta.

Tokom proteklih meseci, možda ste osećali kao da svako dostignuće zahteva više truda nego što se očekivalo. Ciljevi koji su nekada izgledali lako dostižni možda su zahtevali strpljenje, disciplinu i nivo istrajnosti koji je testirao vaše samopouzdanje.

Bilo da je u pitanju vaša karijera, lični projekti ili dugoročne ambicije, od vas se tražilo da usporite, pažljivo gradite i dokažete svoju posvećenost.

Međutim, pre 10. decembra biste mogli da vidite neke prve naznake uspeha. Napredak na kojem ste radili mogao bi postati vidljiviji kroz profesionalno dostignuće, unapređenje, povećanu finansijsku stabilnost, uspešan projekat ili lični proboj koji potvrđuje vaše sposobnosti.

Ali kao i ostale znakove, Saturn Ovnove podstiče da budu iskreni i da ne izbegavaju više odgovornost, važne detalje i da ne žure sa odlukama.

Ovaj period vas poziva da detektujete koliko ste već postigli i da nastavite svoj put ka uspehu.

Izazovi iz prošlosti nisu bili namenjeni da vas zaustave. Oni su vas pripremali za zreliju i stabilniju verziju uspeha.

Kosmička poruka za Ovna:

Rezultati koje ste čekali počinju da se pojavljuju. Verujte u rad koji ste uradili, jer se pravi uspeh gradi korak po korak.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Jarčeve, retrogradni Saturn nosi izuzetan značaj. Kao vaša vladajuća planeta, Saturn je uvek bio usko povezan sa vašim putem rasta, discipline i otpornosti.

Tako da u ovom periodu njegove lekcije postaju intimnije, podstiču vas da usporite, razmislite i ojačate temelje. Do 10. decembra 2026. godine, vaša pažnja se može prirodno pomeriti ka pitanjima koja se tiču doma, porodice i vaših emocionalnih korena. Situacije koje su ostajale nerešene možda mesecima ili čak godinama mogle bi ponovo da se pojave, nudeći priliku da ih konačno dovedete do mirnog završetka.

Ovaj period podstiče iskrene razgovore i emocionalnu zrelost. Stari nesporazumi mogu se razjasniti, dugogodišnje tenzije mogu početi da se zarastaju, a odnosi koji su izdržali test vremena mogu postati još jači kroz međusobno razumevanje.

Porodične veze mogu postati jače i konačno ćete možda iskusiti emocionalni mir na kojem ste radili.

Istovremeno, Saturn traži odgovornost. Ako postoje rane koje nikada nisu potpuno zacelele, obećanja koja ostaju neispunjena ili prošli izbori koji vam i dalje opterećuju srce, ovo je vreme da se sa njima pozabavite sa iskrenošću i saosećanjem.

Satune ne želi samo da iscelite rane iz prošlosti, već da vam pomogne da naučite iz nje. Njegove lekcije su namenjene da podstaknu isceljenje, mudrost i trajni rast, a ne kažnjavanje.

Za Jarčeve, poslednji meseci 2026. godine predstavljaju mnogo više od zatvaranja poglavlja. Oni nude priliku da se oslobode emocionalnih tereta, ponovo izgrade jači temelji i stvore budućnost koja se oseća i sigurno i autentično.

Suočavajući se sa onim što je sada zaista važno, pripremate se za sledeću fazu svog putovanja sa većim samopouzdanjem, jasnoćom i unutrašnjom snagom.

Kosmička poruka za Jarčeve:

Najjači temelji se grade hrabrim suočavanjem sa prošlošću i korišćenjem njenih lekcija za stvaranje mirnije budućnosti.

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