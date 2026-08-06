Dnevni horoskop za 6. avgust: Ovnovima stiže novac, Škorpije ulaze u ljubavnu avanturu na poslu, a Device...
Dnevni horoskop za 6. avgust. Šta očekuje sve znake horoskopa ovog četvrtka otkrivamo u detaljnom horoskopu.
OVAN
Postojeći aspekti u vašem polju karijere najavljuju za vas početak novog ciklusa na poslu. Poboljšanje finansija. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, danas možete imati sudbinski susret. Bolovi u vratu. Potrebna vam je rehabilitacija.
BIK
Oprez tokom ovog dana što se tiče investicija, jer postoji mogućnost da sve bude previše rizično i da pretrpite gubitak. Vaša komunikacija s partnerom danas treba da bude odmerena, jedna pogrešna reč i začas dolazi do rasprave. Venska cirkulacija osetljiva.
BLIZANCI
Što se tiče finansija, stvara se atmosfera za rešenje ili-ili. Svaku rizičnu investiciju ili sumnjivog poslovnog partnera dobro proverite. Blizance očekuje kratkotrajna destabilizacija na ljubavnom planu. Alergija.
RAK
Ključ uspeha za vas je pronaći balans u poslovnoj komunikaciji. Predstoji vam period izuzetno važnih sastanaka. Na ljubavnom planu vas očekuje veoma buran period. Početak veze zasnovane više na fizičkoj privlačnosti. Problem s perifernom cirkulacijom.
LAV
Sada postavljate temelje za poslovanje koji će se odraziti na vašu karijeru na dugoročnom nivou. Uspeh u privatnom biznisu. Prolazite kroz period iskušenja, dopada vam se osoba koja vam je više prijatelj. Sledi zbližavanje. Sklonost povredama.
DEVICA
Promene u karijeri i radikalni zaokreti zahvaljujući prethodnom stručnom usavršavanju. Unapređenje finansijske situacije. Posvetili ste se više partneru i to daje izvanredne rezultate. Period veće bliskosti. Migrena.
VAGA
Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu doprineće tome da radite pod pritiskom. Možete biti predmet spletki. Razdražljivost danas može kulminirati, pa su nakon nekih komentara moguće razmirice s partnerom. Pad imuniteta.
ŠKORPIJA
Postojeći planetarni aspekti doneće vam moćan zaokret u karijeri. Planete vam pružaju podršku da krenete putem osamostaljenja. Ljubavna avantura sa osobom koju poznajete preko posla. Početak tajne veze. Čuvajte se preloma.
STRELAC
Bilo kakvi planovi za saradnju sa inostranstvom ili putovanje u drugu zemlju u cilju pronalaska posla daleko lakše će vam ići od ruke. Početak nove veze sa osobom s kojom ste do sada bili u prijateljskim odnosima. Stomačni virus.
JARAC
Razgovor s nadređenima, kao i s ljudima koji su na visokoj poziciji, proteći će u najboljem redu. Započinjete da radite na novoj dužnosti. Partner vam danas donosi dobre vesti, pa će ovo biti dan lepih iznenađenja. Problem sa sinusima.
VODOLIJA
Planete ukazuju na tajne sastanke, ali i neke zakulisne radnje na poslovnom planu. Pred vama je dan koji donosi romantičan susret sa osobom koja vam se dopada odranije. Muči vas nesanica.
RIBE
Uspeh u kreativnim zanimanjima i u okviru saradnje s prijateljima. Najbolji period je da se potpuno osamostalite. Zauzete Ribe mogu se odlučiti za zajedničko putovanje s partnerom. Period harmonije u vezi. Promena dioptrije.