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Dnevni horoskop za 6. avgust. Šta očekuje sve znake horoskopa ovog četvrtka otkrivamo u detaljnom horoskopu.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Postojeći aspekti u vašem polju karijere najavljuju za vas početak novog ciklusa na poslu. Poboljšanje finansija. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, danas možete imati sudbinski susret. Bolovi u vratu. Potrebna vam je rehabilitacija.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Oprez tokom ovog dana što se tiče investicija, jer postoji mogućnost da sve bude previše rizično i da pretrpite gubitak. Vaša komunikacija s partnerom danas treba da bude odmerena, jedna pogrešna reč i začas dolazi do rasprave. Venska cirkulacija osetljiva.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Što se tiče finansija, stvara se atmosfera za rešenje ili-ili. Svaku rizičnu investiciju ili sumnjivog poslovnog partnera dobro proverite. Blizance očekuje kratkotrajna destabilizacija na ljubavnom planu. Alergija.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ključ uspeha za vas je pronaći balans u poslovnoj komunikaciji. Predstoji vam period izuzetno važnih sastanaka. Na ljubavnom planu vas očekuje veoma buran period. Početak veze zasnovane više na fizičkoj privlačnosti. Problem s perifernom cirkulacijom.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Sada postavljate temelje za poslovanje koji će se odraziti na vašu karijeru na dugoročnom nivou. Uspeh u privatnom biznisu. Prolazite kroz period iskušenja, dopada vam se osoba koja vam je više prijatelj. Sledi zbližavanje. Sklonost povredama.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Promene u karijeri i radikalni zaokreti zahvaljujući prethodnom stručnom usavršavanju. Unapređenje finansijske situacije. Posvetili ste se više partneru i to daje izvanredne rezultate. Period veće bliskosti. Migrena.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu doprineće tome da radite pod pritiskom. Možete biti predmet spletki. Razdražljivost danas može kulminirati, pa su nakon nekih komentara moguće razmirice s partnerom. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Postojeći planetarni aspekti doneće vam moćan zaokret u karijeri. Planete vam pružaju podršku da krenete putem osamostaljenja. Ljubavna avantura sa osobom koju poznajete preko posla. Početak tajne veze. Čuvajte se preloma.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bilo kakvi planovi za saradnju sa inostranstvom ili putovanje u drugu zemlju u cilju pronalaska posla daleko lakše će vam ići od ruke. Početak nove veze sa osobom s kojom ste do sada bili u prijateljskim odnosima. Stomačni virus.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Razgovor s nadređenima, kao i s ljudima koji su na visokoj poziciji, proteći će u najboljem redu. Započinjete da radite na novoj dužnosti. Partner vam danas donosi dobre vesti, pa će ovo biti dan lepih iznenađenja. Problem sa sinusima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planete ukazuju na tajne sastanke, ali i neke zakulisne radnje na poslovnom planu. Pred vama je dan koji donosi romantičan susret sa osobom koja vam se dopada odranije. Muči vas nesanica.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Uspeh u kreativnim zanimanjima i u okviru saradnje s prijateljima. Najbolji period je da se potpuno osamostalite. Zauzete Ribe mogu se odlučiti za zajedničko putovanje s partnerom. Period harmonije u vezi. Promena dioptrije.