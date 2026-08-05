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„Kupovina mlade” je svadbeni običaji koji postoji u Srbiji ali i u drugim balkanskim zemljama, međutim, u Bugarskoj su to podigli na još veći nivo i dramatičniji.

"Krađa mlade" u Bugarskoj:

Svadbeni običaji u Bugarskoj Foto: mdddimitrova/tiktok

Naime, kod Bugara pred venčanje postoji i takozvana "krađa mlade". To je bugarski svadbeni običaj u kom mladini prijatelji i rođaci kriju ili čuvaju mladu, a mladoženja mora da je „ukrade” nazad. Da bi došao do nje, možda će morati da ispuni određene izazove, pregovara sa čuvarima, plati simboličan otkup ili dokaže da je dostojan da je oženi. Običaj je šaljivog karaktera i namenjen je zabavi svatova, dok istovremeno simbolizuje mladoženjinu odlučnost da osvoji svoju mladu.

Na jednoj svadbi, a čiji snimak kruži društvenim mrežama i postao je viralan, mladoženja sa kumom i rodbinom bukvalno razvaljuje kapiju kod buduće supruge te je izlomi i ostavi, a svatovi oduševljeno prihvataju ovaj gest.

Ovaj snimak prikupio je skoro 60.000 lajkova, a u komentarima su se oglasili i brojni Makedonci koji kažu da ovaj običaj postoji i na njhovim svadbama. Svi su se složili kroz šalu da nikada neće moći da se udaju ili ožene sa nekim druge kulture jer neće moći da razumeju ovakve običaje.

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