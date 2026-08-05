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Mrežama se širi snimak nesvakidašnjeg događaja, a koji je snimljenu američkoj državi Arkanzas. Na njemu vidimo vozača koji bez oklevanja istrčava iz svog četvorotočkaša - na prometnoj raskrsnici, da bi pomogao osobi u nezgodnoj situaciji.

Snimak sa nadzorne kamere brzo je postao viralan, a gledaoci su pohvalili hrabrost čoveka koji nije razmišljao o sopstvenoj bezbednosti kada je video da je drugome potrebna pomoć.

Tek kada se pažljivije pogleda snimak, postaje jasno zašto su mnogi u prvi mah bili zbunjeni. Naime, muškarac koji je pomogao osobi u invalidskim kolicima bio je obučen kao Spajdermen!

Reč je o Kristoferu Helentalu, koji se vraćao kući sa jedne zabave. Dok je čekao na semaforu u svom džipu, primetio je muškarca u invalidskim kolicima koji je imao poteškoće da pređe čak šest traka jedne saobraćajnice u gradu Džonsboro.

Bez razmišljanja je izašao iz vozila, potrčao ka njemu i rekao: “Ja ću ti pomoći”, nakon čega je pogurao invalidska kolica preko pešačkog prelaza.

"Adrenalin je uradio svoje"

Pošto je pomogao čoveku u nevolji, Helental je dotrčao nazad do džipa, koji je ostao nasred kolovoza, prenosi Daily Star.

“Adrenalin je uradio svoje. Pomislio sam da će biti prilično smešno što sam sve to uradio obučen kao Spajdermen“, rekao je kasnije.

Snimak je objavila i Policijska uprava Džonsbora, zahvalivši Helentalu što je pomogao osobi sa invaliditetom da bezbedno pređe pešački prelaz.

Portparolka policije Seli Smit izjavila je da za sedam godina rada u službi “nije videla sličan slučaj”.