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Tokom avgusta jedan horoskopski znak će posebno profitirati na svim poljima. Razlog za to je izuzetno snažna koncentracija planeta u ovom vatrenom znaku, uključujući Sunce, njegovog prirodnog vladara, kao i moćni Jupiter, planetu sreće, obilja i velikih prilika.

Lavovima se otvaraju sva vrata

Tokom avgusta, Lavovi će imati osećaj da im se vrata otvaraju na svim poljima. Mnogi će dobiti priliku za napredak na poslu, povećanje prihoda ili pokretanje važnih projekata koji mogu doneti dugoročnu korist. Jupiter pojačava optimizam, samopouzdanje i harizmu, pa će Lavovi lakše privlačiti podršku uticajnih ljudi i ostvarivati svoje ciljeve.

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na ljubavnom planu očekuju ih uzbudljiva poznanstva, romantični susreti i prilike za učvršćivanje postojećih veza. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav, dok će zauzeti uživati u većoj pažnji partnera.

Posebno povoljan period biće druga polovina meseca, kada će mnogi Lavovi konačno videti rezultate truda koji su ulagali prethodnih meseci. Sreća će ih pratiti i kroz putovanja, javne nastupe, kreativne projekte i sve situacije u kojima mogu da pokažu svoje talente.