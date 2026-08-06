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Nekada nezaobilazan deo gotovo svake kuhinje, a danas jedan od najpoželjnijih retro komada nameštaja, čuveni Hoosier kredenac ponovo osvaja domove. Nakon godina dominacije minimalističkih kuhinja ravnih linija i skrivenih ormarića, sve više ljudi okreće se nameštaju koji, osim praktičnosti, donosi i toplinu, karakter i dozu nostalgije.

kredenac Foto: Vincent Vojtek / Alamy / Profimedia

Na prostoru bivše Jugoslavije ovaj kredenac bio je posebno popularan tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. Mnogi ga pamte u karakterističnoj pastelnozelenoj boji, zbog koje je postao prepoznatljiv detalj brojnih porodičnih kuhinja. Za mnoge je predstavljao mnogo više od običnog komada nameštaja - bio je simbol doma u kojem se okupljala porodica.

Njegov raspored bio je pažljivo osmišljen kako bi olakšao svakodnevne kuhinjske poslove. Gornji deo sa staklenim vratima služio je za izlaganje najlepšeg posuđa i čaša koje su se koristile u posebnim prilikama, donji ormarići bili su namenjeni odlaganju, dok je centralni deo sa radnom pločom predstavljao mesto na kojem su se pripremali obroci. U vreme kada kuhinje nisu bile opremljene kao danas, ovakvo rešenje bilo je izuzetno praktično.

Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i prepoznatljivog izgleda razlog je zbog kojeg se Hoosier kredenac ponovo našao u centru pažnje dizajnera enterijera. Restaurirani primerci sa originalnim metalnim ručkama, staklenim frontovima i prirodnim drvetom unose toplinu u prostor i lako se uklapaju u različite stilove uređenja – od rustičnih kuhinja do savremenih enterijera kojima je potreban upečatljiv vintage detalj.

Njegova popularnost danas nije zasnovana samo na nostalgiji. Savremeni vlasnici domova sve češće ga biraju zbog dodatnog prostora za odlaganje i velike radne površine, što ga čini idealnim rešenjem za manje kuhinje. Osim klasične namene, često dobija potpuno novu ulogu – pretvara se u kućni bar, kutak za pripremu kafe, ostavu ili dekorativni komad koji prostoru daje autentičan karakter.

Povratak ovog legendarnog kredenca pokazuje da kvalitetan dizajn ne zastareva. Naprotiv, komadi koji su nekada bili sastavni deo gotovo svakog doma danas ponovo postaju inspiracija savremenom uređenju enterijera, zajedno sa još jednim trendom – povratkom kuhinjskih ormarića i detalja koji podsećaju na stil iz druge polovine prošlog veka.

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