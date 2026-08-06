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Nekada su kupovane kao simpatičan ukras ili poklon za ljubitelje filmova, serija, stripova i video-igara, a danas pojedine Funko Pop figurice dostižu neverovatne iznose. Modeli koji su se svojevremeno prodavali za nekoliko desetina evra sada među kolekcionarima mogu da vrede hiljade, pa čak i desetine hiljada dolara.

Ipak, nije svaka stara figurica automatski dragocena. Najviše se plaćaju retka izdanja napravljena u veoma malom broju, modeli predstavljeni isključivo na velikim konvencijama, povučene serije i primerci sa posebnom pričom.

Zašto su pojedini modeli toliko skupi?

Foto: Eudaimonic Traveler / Alamy / Profimedia

Na cenu prvenstveno utiču broj proizvedenih komada, dostupnost i interesovanje kolekcionara. Posebno su tražena izdanja sa manifestacija poput San Diego Comic-Cona, koja često nisu mogla da se kupe u redovnoj prodaji.

Važno je i u kakvom se stanju figurica nalazi. Originalna kutija bez ogrebotina, udubljenja i izbledele boje može znatno da poveća njenu vrednost, dok oštećenja obično spuštaju cenu. Procene se, međutim, stalno menjaju jer zavise od poslednjih prodaja i trenutne potražnje. I sam hobbyDB upozorava da navedene vrednosti nisu trajne i da mogu oscilirati.

Najskuplja figurica prodata za 210.000 dolara

Rekord među Funko Pop figuricama drži komplet Willy Wonka and Oompa Loompa Golden Ticket, napravljen u svega deset primeraka. Figurice su 2016. godine bile povezane sa „zlatnim ulaznicama“ sakrivenim u čokoladicama tokom događaja San Diego Comic-Con Fundays.

Jedan komplet prodat je 2023. godine za čak 210.000 dolara. Ipak, tržište kolekcionarskih predmeta može biti nepredvidivo – drugi primerak je u martu 2026. promenio vlasnika za 86.620 dolara, što pokazuje koliko vrednost može da poraste ili padne u zavisnosti od trenutka prodaje.

Metalni Toni Stark vredi desetine hiljada dolara

Među najcenjenijim Marvel izdanjima nalazi se Freddy Funko kao Toni Stark u metalik verziji. Prema listi koju je hobbyDB objavio početkom 2026. godine, njegova procenjena vrednost iznosila je 38.660 dolara.

Na istoj listi našli su se Freddy Funko kao Venom, procenjen na 17.990 dolara, kao i metalik verzija Ghost Ridera, čija je vrednost premašila 10.000 dolara.

Figurica koja svetli u mraku napravljena u samo 24 primerka

Veliku pažnju privlači i Freddy Funko kao Deathstroke, izdanje koje svetli u mraku. Predstavljeno je na San Diego Comic-Conu 2015. godine, a proizvedena su svega 24 primerka. Aukcijska kuća Propstore svojevremeno je vrednost jednog primerka procenila između 3.000 i 5.000 funti.

Upravo ovakvi detalji mogu običnu figuricu da pretvore u kolekcionarski „gral“. Mala serija, nalepnica sa konvencije, posebna boja ili verzija koja svetli u mraku često prave ogromnu razliku u ceni.

Fabrička greška ne znači uvek veću vrednost

Iako se često tvrdi da figurice sa fabričkim greškama automatski vrede više, to nije pravilo. Greška povećava cenu samo kada je primerak zaista redak, kada postoji jasno interesovanje kupaca i kada se njegova autentičnost može dokazati.

Zbog toga podatak da figurica The Thing vredi oko 7.000 evra samo zbog fabričke greške nije potvrđen aktuelnim vodičima. Dostupne varijante ovog modela uglavnom se procenjuju na znatno manje iznose, dok hobbyDB u svojoj bazi navodi više verzija i jednu evidentiranu grešku, ali ne i vrednost od nekoliko hiljada evra.

Video: Kolekcionari podižu cene na aukcijama