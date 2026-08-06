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U dvorištu čuvene Julijine kuće nalazi se bronzana statua Šekspirove junakinje, a legenda kaže da će onome ko dodirne njenu desnu dojku i pritom zamisli želju, posebno onu ljubavnu, ona biti ispunjena.

Iako ne postoji nikakav dokaz da ovaj običaj zaista ima “magičnu moć”, svake godine milioni turista strpljivo čekaju u redu kako bi učestvovali u ovom ritualu. Za mnoge je to simbol nade, nove ljubavi ili sreće u vezi, dok drugi veruju da će im upravo Julija pomoći da pronađu srodnu dušu.

Kako je nastala legenda?

Zanimljivo je da običaj nije star vekovima, kako mnogi misle. Bronzana statua Julije, delo italijanskog vajara Nerea Kostantinija, postavljena je u dvorište tek početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Nedugo zatim među posetiocima se proširilo verovanje da dodirivanje Julijine desne dojke donosi sreću u ljubavi.

Niko sa sigurnošću ne zna ko je prvi započeo ovu tradiciju, ali ona se neverovatnom brzinom proširila svetom. Danas je toliko poznata da gotovo nijedan turista ne napušta Veronu, a da prethodno nije napravio fotografiju upravo u tom položaju.

Julija Foto: Richard Brocken / AFP / Profimedia

Toliko ljudi je verovalo da je statua morala da bude zamenjena

Možda najbolji dokaz koliko je ova legenda postala popularna jeste činjenica da je originalna bronzana statua vremenom ozbiljno oštećena.

Na mestu gde su je milioni ljudi dodirivali metal je postao toliko istrošen da je grad Verona 2014. godine morao da ukloni original i sačuva ga unutar muzeja, dok je u dvorište postavljena verna kopija. I nova statua danas pokazuje iste tragove – desna dojka je vidljivo sjajnija od ostatka bronze zbog neprestanog dodirivanja.

Julijina kuća Foto: Guido Schiefer / Alamy / Profimedia

Da li se želje zaista ostvaruju?

Naravno, nema naučnih dokaza da dodirivanje statue ispunjava želje. Ipak, psiholozi smatraju da ovakvi rituali imaju snažan simbolički efekat. Kada čovek jasno izgovori ili zamisli svoju želju, često postaje odlučniji da radi na njenom ostvarenju.

Upravo zbog toga mnogi posetioci tvrde da im se nakon posete Veroni dogodila nova ljubav, veridba ili brak. Da li je u pitanju sudbina, slučajnost ili moć pozitivnog razmišljanja – svako odlučuje za sebe.

Ljubavne poruke koje stižu Juliji iz celog sveta

Osim dodirivanja statue, postoji još jedna tradicija koja fascinira posetioce. Ljudi iz svih krajeva sveta pišu pisma Juliji, poveravaju joj svoje ljubavne dileme, tajne i slomljena srca.

Neverovatno zvuči podatak da u Veroni postoji grupa volontera poznata kao “Julijini sekretari”, koja već decenijama odgovara na hiljade pisama pristiglih iz različitih zemalja. Za mnoge je upravo to mnogo romantičniji običaj od fotografisanja sa statuom.

Julijina kuća Foto: antimo andriani / Alamy / Profimedia

Postoji li prava Julijina kuća?

Iako je Casa di Giulietta danas jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Italije, istoričari ističu da nema dokaza da je Julija ikada postojala niti da je živela upravo u toj kući. Zgrada zaista potiče iz 13. veka i pripadala je porodici Cappello, čije prezime podseća na Šekspirove Kapulete, zbog čega je kasnije povezana sa slavnom pričom. Čuveni balkon, sa kog je Julija navodno dozivala Romea, dodat je tek tokom restauracije u 20. veku.

Možda upravo zato legenda i dalje živi – jer nije važno da li je istinita. Za hiljade zaljubljenih koji svakodnevno prolaze kroz usku kapiju Julijine kuće, dovoljno je da makar na trenutak poveruju da ljubav može da pobedi sve. A ako usput zamisle želju i dodirnu bronzanu Juliju, kažu da nikad ne može da škodi.

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