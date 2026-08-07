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Nakon 14 godina veganske ishrane jedna žena je prvi put probala odrezak, a njena emotivna reakcija zabeležena je u videu koji se brzo proširio internetom. Snimak prikazuje njeno oduševljenje ukusom mesa, ali veliku pažnju na društvenim mrežama privukla je i podrška koju joj je pružio suprug.

Korisnica TikToka sa profilom @love_soo_ objavila je video u kom njen suprug priprema srednje pečen odrezak. U jednom trenutku priznaje mu da se boji da proba meso, na šta joj on odgovara da je nervozniji od nje. Nakon što je odrezak bio gotov i kratko odmorio, poslužio ga je na drvenoj dasci uz beli luk. Pre nego što ga je okusila, narezala ga je i pokazala u kameru.

Prvi zalogaj mesa nakon 14 godina

Neposredno pre prvog zalogaja videlo se da okleva. Ispričala je kako je veganka već 14 godina i priznala suprugu da ima osećaj da će zaplakati. On joj je odgovorio da ne mora da proba meso ako to ne želi i našalio se da će ga u tom slučaju on pojesti. Kad su je preplavile emocije, nežno ju je pomazio po glavi, a ona je objasnila: "Ljudi su mi govorili ružne stvari jer sam bila veganka. To nema smisla."

Suprug je nastavio da je ohrabruje sve dok nije uzela prvi zalogaj. Nakon samo nekoliko sekundi zaplakala je i uz osmeh rekla: "Tako je dobro!" Njen suprug se nasmejao i upitao je da li joj se zaista sviđa, a ona je potvrdno klimnula glavom. Ispričala je da je očekivala neprijatan i prejak ukus, ali da se potpuno iznenadila. Zatim je uzela još jedan zalogaj sa belim lukom i ponovo zaplakala. Nije skrivala oduševljenje ukusom i mekoćom mesa i rekla je koliko joj ovo iskustvo znači. Snimak je u međuvremenu postao viralan i prikupio više od 20 miliona pregleda.

Reakcije na društvenim mrežama

Nakon što je korisnik @bigseun_ podelio video na platformi X, snimak je počeo još brže da se širi društvenim mrežama. U komentarima su mnogi istakli koliko je suprug bio pažljiv i pun podrške tokom celog iskustva, ali i koliko ih je dirnula njena iskrena reakcija.

"Toliko joj se svidelo da je zaplakala od sreće", "Prvi zalogaj odreska pogodi jače od bilo koje dijete", "Uvek poštujem vegane kad ih upoznam. Iskreno, za to treba puno discipline", neki su od komentara od kojih se istakao i onaj u kom su pohvalili supruga: "Daj Bože da i ja jednog dana pronađem ovakvu ljubav. Predivno je videti koliko joj je bio podrška".

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