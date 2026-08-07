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Avgust 2026. je počeo Merkurom u postretrogradnoj senci, koja se završava 6. avgusta. Zato nemojte žuriti sa finansijskim odlukama i pažljivo proverite svaki dogovor pre nego što ga potpišete. Pomračenja su poznata po iznenađujućim događajima i neočekivanim prilikama. Pošto se prvo događa u Lavu, važno je da pokažete hrabrost. Drugo pomračenje biće u Ribama, pa je potrebno da prepoznate trenutak kada nešto treba pustiti.

Pomračenja zatim aktiviraju osu Lava i Vodolije, podstičući vas da se odmaknete od uobičajenih merila uspeha i okrenete onome što je za vas zaista autentično. Budite spremni da poštujete svoje snove, jer ako nešto osećate kao pravi izbor, možda je upravo to uspeh koji vam je potreban.

Evo koje znake horoskopa očekuje veliki finansijski uspeh u avgustu 2026:

1. Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Device, vaš uspeh zavisiće od toga s kim odlučite da se udružite. Venera 6. avgusta ulazi u Vagu, gde ostaje do 10. septembra. Međutim, ovo je deo predstojećeg retrogradnog ciklusa Venere, pa će se ona ponovo vratiti u Vagu 25. oktobra. Biće veoma važno da pokažete više strpljenja u poslovnim i finansijskim dogovorima, ali bi vam se to na kraju moglo višestruko isplatiti.

Dok je Venera u Vagi, finansijski uspeh dolazi kroz partnerstva. Moguće su nove saradnje, kao i bolje zajedničko ulaganje vremena, energije i novca. Ove promene mogu da se odnose i na privatni i na poslovni život. Budite otvoreni za pravac u kom osećate da vas okolnosti vode. Prva faza Venere u Vagi pokrenuće događaje i otvoriti prilike koje su vam potrebne. Druga faza, tokom retrogradnog kretanja, pomoći će vam da završite dogovore i počnete da primećujete konkretne rezultate.

Venera će boraviti u Vagi sve do 4. decembra, pa će ovaj period biti veoma važan za izbor pravih saradnika i partnerstava koja mogu da doprinesu vašem uspehu.

2. Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Blizanci, vama nije potrebno samo finansijsko bogatstvo.

Avgust 2026. donosi važan podsetnik na to ko vam je i šta vam je zaista važno u životu. Mars 11. avgusta ulazi u Raka. Ovaj period ne stavlja fokus samo na sticanje novca, već i na ljude koji vašem životu donose osećaj obilja i daju smisao svemu što radite. Sada nećete moći da odvojite finansijsku situaciju od privatnog života, pa je važno da sagledate celu sliku.

Mars povećava ambiciju, zbog čega je ovo odličan trenutak za pokretanje novog posla, sklapanje investicionog partnerstva ili razmišljanje o boljem upravljanju novcem. Ipak, stabilnost se ne pronalazi samo u bogatstvu, već i u bliskim odnosima. Ovaj uticaj može vam pomoći da pronađete bolju ravnotežu i setite se zbog čega vam je novac uopšte važan. Bićete podstaknuti da gledate dalje od brojki i shvatite šta za vas zaista čini vredan i ispunjen život.

3. Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ribe, prihvatite priliku da iznova definišete finansijski uspeh. Ovaj period je poseban zato što se asteroidi pridružuju Neptunu i Saturnu, koji su već retrogradni u Ovnu. Nalazite se na putu stvaranja istinske finansijske stabilnosti. Reč je o izgradnji trajnog nasleđa za vas i ljude do kojih vam je stalo. Međutim, morate biti spremni da sami odredite šta uspeh znači za vas, umesto da ispunjavate kriterijume koje su postavili drugi.

U ovom periodu preispitivaćete svoju trenutnu finansijsku situaciju i kućni budžet. Počećete bolje da razumete i cenite sopstvenu vrednost, što znači da više nećete pristajati da svoj rad, vreme i talente nudite za manje nego što zaslužujete. Ne žurite. Sve prepreke kroz koje budete morali da prođete, mogle bi da se isplate, jer ćete konačno moći čvrsto da stanete na svoje noge. Moći ćete da zamislite sebe kako živite život o kom ste sanjali, bez stalne brige o novcu.

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