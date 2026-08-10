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Da li je deblji toalet papir zaista bolji izbor? Iako proizvođači često ističu mekoću i veći broj slojeva kao glavne prednosti svojih proizvoda, stručnjaci upozoravaju da broj slojeva nije presudan kada je reč o higijeni i zdravlju kože.

Šarena ambalaža, primamljivi mirisi i obećanja o neverovatnoj mekoći – proizvođači čine sve kako bi nas ubedili da je troslojni ili četvoroslojni toalet papir najbolji izbor. Međutim, lekari se s tim nimalo ne slažu!

Poznati ruski proktolog Vjačeslav Bulajev ističe da ne postoji značajna razlika u efikasnosti čišćenja između dvoslojnog i četvoroslojnog toalet papira, kao ni da je jedan bolji izbor od drugog za osobe sa osetljivom ili problematičnom kožom.

Lekari upozoravaju da toalet papir, bez obzira na broj slojeva, ne može u potpunosti da očisti kožu. Ako već imate hemoroide ili sitne analne fisure, njegovo korišćenje može dodatno da iritira i povredi osetljivo područje. Drugim rečima, obećana mekoća ne može da nadomesti mehaničko trenje koje nastaje prilikom brisanja.

Toalet papir Foto: Shutterstock

Lekarski trik: Nije važan broj slojeva, već struktura

Ako imate osetljivu kožu, umesto da birate toalet papir prema broju slojeva, obratite pažnju na njegovu strukturu.

Stručnjaci preporučuju papir sa reljefnom teksturom (utisnutim šarama), jer je nežniji prema koži i može da smanji iritaciju.

Četiri sloja su noćna mora za cevi!

Mnogi veruju da je deblji toalet papir ujedno i bolji, ali to nije uvek slučaj.

Zbog veće količine celuloze, četvoroslojni papir se sporije razlaže u vodi. U starijim instalacijama ili domaćinstvima sa slabijim pritiskom vode to može povećati rizik od zapušenja cevi.

S druge strane, dvoslojni i troslojni toalet papir uglavnom se brže raspadaju u vodi, pa su često pogodniji izbor za kućnu kanalizaciju.

Jednostavan test

Ubacite parče toalet papira u čašu vode. Ako se ni posle dva do tri minuta ne raspada ili ne počinje da se razdvaja, postoji mogućnost da će se sporije razlagati i u kanalizacionom sistemu, posebno ako su cevi stare ili uske.

Toalet papir Foto: Profimedia

Mirisi i boje mogu da izazovu iritacije

Obojeni i mirisni toalet papiri sadrže dodatne boje i mirise koji kod pojedinih osoba mogu izazvati iritaciju kože, svrab ili alergijske reakcije.

Stručnjaci zato preporučuju da osobe sa osetljivom kožom, sklonošću alergijama ili čestim iritacijama biraju običan, neparfemisan beli toalet papir bez dodatih boja i mirisa.

Takav izbor može pomoći u smanjenju rizika od neprijatnih reakcija, posebno u intimnoj regiji.

Šta lekari preporučuju kao bolju alternativu?

Lekari i proktolozi ističu da je pranje vodom, kada god je to moguće, nežniji i efikasniji način održavanja intimne higijene od korišćenja toalet papira.

Voda može bolje da ukloni nečistoće, uz manji rizik od iritacije osetljive kože, piše Žena.

Ako to nije moguće, dobra alternativa može biti vlažni toalet papir ili vlažne maramice namenjene intimnoj higijeni, ali je važno birati proizvode bez alkohola i dodatih mirisa, jer su blaži prema koži i smanjuju mogućnost iritacije.

VIDEO: Toalet papir