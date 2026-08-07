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Dnevni horoskop za 7. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvezde predviđaju znacima horoskop ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi priliku da rešite pitanje koje vas već neko vreme opterećuje. Na poslu ćete pokazati odlučnost i inicijativu, pa će vaši predlozi biti primećeni. U ljubavi će iskren razgovor doprineti boljem razumevanju sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati. Obratite više pažnje na odmor i ne zanemarujte prve znake umora.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Danas ćete želeti stabilnost i mir, ali će okolnosti od vas tražiti da budete fleksibilniji nego inače. Moguće su manje promene u poslovnim planovima koje će se na kraju pokazati korisnim. Emotivni odnosi ulaze u mirniju fazu, a slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Prijaće vam boravak u prirodi ili opuštanje kod kuće.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša komunikacija biće na visokom nivou i lako ćete rešavati nesporazume. Poslovni razgovori mogu doneti korisne informacije ili novu priliku za napredovanje. Ljubavni život postaje zanimljiviji, posebno ako ste slobodni i otvoreni za nova poznanstva. Povedite računa da ne preuzmete previše obaveza odjednom.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete usmereni na porodicu i ljude do kojih vam je najviše stalo. Na poslu ćete uspešno završiti obaveze koje ste odlagali, a moguće su i pohvale od nadređenih. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodni Rakovi mogu dobiti neočekivanu poruku od osobe koja im se dopada. Posvetite više vremena kvalitetnom snu.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećaćete nalet energije i samopouzdanja, što će vam pomoći da ostvarite ono što ste zamislili. Poslovne prilike zahtevaju hrabre odluke, ali ćete znati da procenite pravi trenutak za akciju. Ljubavni život donosi lepe trenutke i više romantike. Zdravlje će biti dobro ukoliko ne budete preterivali sa obavezama.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Detalji će danas biti od presudnog značaja, pa ćete lako uočiti ono što je drugima promaklo. Na poslu ćete rešiti važan problem zahvaljujući svojoj organizovanosti. U ljubavi će iskrenost biti najbolji put ka stabilnijem odnosu. Pokušajte da pronađete vreme za opuštanje i fizičku aktivnost.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan vam donosi priliku da uspostavite bolju ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Mogući su zanimljivi razgovori koji će otvoriti vrata novim saradnjama. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu kroz zajedničke prijatelje. Dobro raspoloženje pozitivno će uticati na vaše zdravlje.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša intuicija biće izuzetno naglašena i pomoći će vam da donesete važne odluke. Na poslu budite oprezni sa poverljivim informacijama i ne otkrivajte planove svima. U emotivnim odnosima strasti će biti pojačane, ali izbegavajte nepotrebnu ljubomoru. Pronađite način da se oslobodite nagomilanog stresa.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim idejama i planovima. Poslovni kontakti mogu vam doneti zanimljivu ponudu ili priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život donosi osveženje, a slobodni Strelčevi mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom iz drugog grada ili inostranstva. Više kretanja pozitivno će uticati na vaše raspoloženje.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete fokusirani na ciljeve koje želite da ostvarite i ništa vas neće lako omesti. Poslovni rezultati dolaze zahvaljujući vašoj upornosti i disciplini. Partner će od vas očekivati više pažnje, pa pokušajte da pronađete vremena za zajedničke trenutke. Zdravlje je stabilno, ali izbegavajte preterano iscrpljivanje.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neočekivani događaji mogli bi da vam promene planove, ali ćete se brzo snaći u novim okolnostima. Poslovne ideje koje danas iznesete mogle bi da naiđu na odličan prijem. U ljubavi je vreme za iskrene razgovore i razjašnjavanje nedoumica. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vaša kreativnost i osećaj za ljude danas dolaze do izražaja. Na poslu ćete uspeti da rešite situaciju koja je drugima delovala komplikovano. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više razumevanja sa partnerom, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja deli njihove životne vrednosti. Odvojite vreme za odmor i aktivnosti koje vas ispunjavaju.