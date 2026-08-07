Dnevni horoskop za 7. avgust: Blizance očekuju zanimljiva dešavanja na emotivnom planu, Device rešavaju bitne poslovne probleme, a Škorpije
Dnevni horoskop za 7. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvezde predviđaju znacima horoskop ovog petka.
Ovan
Pred vama je dan koji donosi priliku da rešite pitanje koje vas već neko vreme opterećuje. Na poslu ćete pokazati odlučnost i inicijativu, pa će vaši predlozi biti primećeni. U ljubavi će iskren razgovor doprineti boljem razumevanju sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati. Obratite više pažnje na odmor i ne zanemarujte prve znake umora.
Bik
Danas ćete želeti stabilnost i mir, ali će okolnosti od vas tražiti da budete fleksibilniji nego inače. Moguće su manje promene u poslovnim planovima koje će se na kraju pokazati korisnim. Emotivni odnosi ulaze u mirniju fazu, a slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Prijaće vam boravak u prirodi ili opuštanje kod kuće.
Blizanci
Vaša komunikacija biće na visokom nivou i lako ćete rešavati nesporazume. Poslovni razgovori mogu doneti korisne informacije ili novu priliku za napredovanje. Ljubavni život postaje zanimljiviji, posebno ako ste slobodni i otvoreni za nova poznanstva. Povedite računa da ne preuzmete previše obaveza odjednom.
Rak
Bićete usmereni na porodicu i ljude do kojih vam je najviše stalo. Na poslu ćete uspešno završiti obaveze koje ste odlagali, a moguće su i pohvale od nadređenih. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodni Rakovi mogu dobiti neočekivanu poruku od osobe koja im se dopada. Posvetite više vremena kvalitetnom snu.
Lav
Osećaćete nalet energije i samopouzdanja, što će vam pomoći da ostvarite ono što ste zamislili. Poslovne prilike zahtevaju hrabre odluke, ali ćete znati da procenite pravi trenutak za akciju. Ljubavni život donosi lepe trenutke i više romantike. Zdravlje će biti dobro ukoliko ne budete preterivali sa obavezama.
Devica
Detalji će danas biti od presudnog značaja, pa ćete lako uočiti ono što je drugima promaklo. Na poslu ćete rešiti važan problem zahvaljujući svojoj organizovanosti. U ljubavi će iskrenost biti najbolji put ka stabilnijem odnosu. Pokušajte da pronađete vreme za opuštanje i fizičku aktivnost.
Vaga
Dan vam donosi priliku da uspostavite bolju ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Mogući su zanimljivi razgovori koji će otvoriti vrata novim saradnjama. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu kroz zajedničke prijatelje. Dobro raspoloženje pozitivno će uticati na vaše zdravlje.
Škorpija
Vaša intuicija biće izuzetno naglašena i pomoći će vam da donesete važne odluke. Na poslu budite oprezni sa poverljivim informacijama i ne otkrivajte planove svima. U emotivnim odnosima strasti će biti pojačane, ali izbegavajte nepotrebnu ljubomoru. Pronađite način da se oslobodite nagomilanog stresa.
Strelac
Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim idejama i planovima. Poslovni kontakti mogu vam doneti zanimljivu ponudu ili priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život donosi osveženje, a slobodni Strelčevi mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom iz drugog grada ili inostranstva. Više kretanja pozitivno će uticati na vaše raspoloženje.
Jarac
Bićete fokusirani na ciljeve koje želite da ostvarite i ništa vas neće lako omesti. Poslovni rezultati dolaze zahvaljujući vašoj upornosti i disciplini. Partner će od vas očekivati više pažnje, pa pokušajte da pronađete vremena za zajedničke trenutke. Zdravlje je stabilno, ali izbegavajte preterano iscrpljivanje.
Vodolija
Neočekivani događaji mogli bi da vam promene planove, ali ćete se brzo snaći u novim okolnostima. Poslovne ideje koje danas iznesete mogle bi da naiđu na odličan prijem. U ljubavi je vreme za iskrene razgovore i razjašnjavanje nedoumica. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti.
Ribe
Vaša kreativnost i osećaj za ljude danas dolaze do izražaja. Na poslu ćete uspeti da rešite situaciju koja je drugima delovala komplikovano. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više razumevanja sa partnerom, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja deli njihove životne vrednosti. Odvojite vreme za odmor i aktivnosti koje vas ispunjavaju.