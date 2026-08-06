da li ste znali?

da li ste znali?

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Kliperton je izolovani koralni atol u istočnom delu Tihog okeana, smešten oko 1.100 km jugozapadno od obale Meksika. Iako prekriven palmama i lagunom, važi za jedno od najsurovijih i najtajanstvenijih pustih ostrva na svetu.

Mračna istorija i tragični pokušaj naseljavanja

Ostrvo je ime dobilo po engleskom gusaru Džonu Klipertonu koji ga je u 18. veku koristio kao skrovište. Tokom 19. i početkom 20. veka, Meksiko i Francuska su vodili spornu bitku oko suvereniteta nad ostrvom zbog bogatih naslaga guana (ptičijeg izmeta koristišćenog kao đubrivo).

Klipertor Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Meksiko je 1906. godine osnovao vojnu koloniju od oko 100 ljudi (vojnika i njihovih porodica), na čelu sa guvernerom Ramonom Aronom. Redovno su primali zalihe hranom preko brodova iz Meksika. Međutim, 1914. godine u Meksiku je izbila revolucija, a vlasti su potpuno zaboravile na koloniju na Klipertonu.

Zalihe su prestale da stižu, a stanovnici su počeli masovno da umiru od skorbuta i gladi. Guverner Arón je odbio ponudu jednog američkog broda u prolazu da ih evakuiše, verujući da će meksička pomoć ubrzo stići. Do 1917. godine na ostrvu su preživela samo tri muškarca, 15 žena i deca.

Guverner Ramon Aron bio je kapetan meksičke vojske koga je predsednik Porfirio Dijaz postavio za guvernera ostrva. Zbog meksičke revolucije i rata, brodovi sa zalihama iz Akapulka prestali su da dolaze, a Aron je tragično poginuo u maju 1916. godine kada je sa trojicom vojnika isplovio čamcem u pokušaju da stigne do jednog broda na horizontu – čamac se prevrnuo i svi su se utopili.

Ovako sada izgleda ostrvo:

1/6 Vidi galeriju Ostrvo Kliperton Foto: Icietailleursvoyages/youtube

Teror nad stanovništvom

Nakon smrti Arona i ostalih muškaraca, Alvarez je ostao jedini odrasli muškarac i započeo trogodišnji režim terora nad ženskim i dečijim preživelima, sve dok ga Tirtza Rendon (uz pomoć guvernerove udovice Alisije Arandjel) nije ubila čekićem i mačetom.

Proglasio se "kraljem" ostrva i počeo da teroriše, zlostavlja i ubija preostale žene i decu. Konačno, preživele žene su se udružile i ubile Alvareza 18. jula 1917. godine. Samo nekoliko sati kasnije, američki ratni brod USS Yorktown slučajno je uplovio i spasio preostala 4 staračka i dečija života (4 žene i 7 dece).

Arbitraža 1931. godine: Spor između Meksika i Francuske konačno je rešio italijanski kralj Viktor Emanuel III kao neutralni arbitar, dodelivši ostrvo Francuskoj.