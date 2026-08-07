Slušaj vest

Ruskinja Elena, koja već neko vreme živi u Srbiji, prvi put je posetila tradicionalni srpski vašar, a snimak njenih reakcija ubrzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Manifestacija u Grockoj bila je sasvim drugačija od svega što je očekivala – bučna, šarena, prepuna ljudi i pomalo haotična, ali upravo zbog toga, kako kaže, nezaboravna.

Svoje utiske podelila je na Instagram profilu „elena.travls“, uz video u kojem je prikazala samo deo atmosfere koja ju je dočekala.

„Nisam bila spremna za ovo“, napisala je Elena, priznajući da je prvi susret sa jednom od omiljenih domaćih tradicija za nju predstavljao pravi doživljaj.

Vašar koji je posetila održava se svake godine u Grockoj povodom gradske slave, a okuplja veliki broj ljudi koji dolaze zbog hrane, muzike, zabave i karakteristične atmosfere.

Hrana na svakom koraku

Elenu je najpre iznenadila bogata ponuda hrane. Gde god da se okrenula, nailazila je na palačinke, pljeskavice i različite specijalitete sa roštilja. Posebno ju je zateklo celo prase koje se peklo na ražnju neposredno pored posetilaca.

Ipak, gastronomski deo bio je samo početak večeri. Ubrzo se uputila ka luna parku, gde su je dočekali muzika uživo, kuća strave, ogromne plišane igračke namenjene najuspešnijim igračima i brojne vožnje koje su joj već na prvi pogled delovale zastrašujuće.

Nije odolela vožnji

Iako su neke od atrakcija izgledale prilično ekstremno, Elena je odlučila da se ipak oproba u jednoj od njih.

„Neke vožnje izgledale su potpuno ludo, pa sam naravno morala da probam jednu“, otkrila je ona.

Tek kada je vožnja počela, shvatila je da je doživljaj mnogo intenzivniji nego što se činilo dok je sve posmatrala sa zemlje. Njena iskrena reakcija nasmejala je pratioce, a ona je na kraju priznala da srpski vašar zaista treba doživeti uživo.

„Glasno, šareno, prepuno ljudi, pomalo preplavljujuće, ali veoma zabavno. Verovatno je upravo takav osećaj koji vašar treba da pruži“, navela je Elena.

Ne propustiteZanimljivostiRus se doselio u Srbiju, pa ostao zatečen načinom života: "Kod nas je potpuno drugačije"
Rus Bogdan o životu u Srbiji
Zanimljivosti"Srbi, nije mi jasna jedna stvar" Amerikanac probao pljeskavicu s kajmakom i mladim krompirom i ne može da dođe sebi (VIDEO)
Američki vloger Kristijan Grosi govori o srpskoj hrani i terasama za pušače u teretanama.PNG
Zanimljivosti"Iskreno, ovo nisam očekivala!" Amerikanka došla u Beograd, pa otkrila šta ju je iznenadilo: Zbog onoga što je rekla izazvala lavinu komentara
Samanta Metjuz Mekarti
ZanimljivostiFrederika iz Danske oduševio ovaj grad u Srbiji: Kaže da je za njega najbolji, a nije Beograd
Frederik Kornelius u Nišu govori o hrani, istoriji, Nišavi i kafanskom provodu koji ga je oduševio
Zanimljivosti"Ceo život ljudi oko mene pričaju da je Srbija užasna" Amerikanac došao u Beograd, pa otkrio šta je doživeo: "Ovo nema ni u jednoj zapadnoj zemlji"
Kristijan Grosi u Beogradu.PNG

 Video: Šabački vašar

00:29
Šabački vašar Izvor: Kurir/D.Š.