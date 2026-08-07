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Ruskinja Elena, koja već neko vreme živi u Srbiji, prvi put je posetila tradicionalni srpski vašar, a snimak njenih reakcija ubrzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Manifestacija u Grockoj bila je sasvim drugačija od svega što je očekivala – bučna, šarena, prepuna ljudi i pomalo haotična, ali upravo zbog toga, kako kaže, nezaboravna.

Svoje utiske podelila je na Instagram profilu „elena.travls“, uz video u kojem je prikazala samo deo atmosfere koja ju je dočekala.

„Nisam bila spremna za ovo“, napisala je Elena, priznajući da je prvi susret sa jednom od omiljenih domaćih tradicija za nju predstavljao pravi doživljaj.

Vašar koji je posetila održava se svake godine u Grockoj povodom gradske slave, a okuplja veliki broj ljudi koji dolaze zbog hrane, muzike, zabave i karakteristične atmosfere.

Hrana na svakom koraku

Elenu je najpre iznenadila bogata ponuda hrane. Gde god da se okrenula, nailazila je na palačinke, pljeskavice i različite specijalitete sa roštilja. Posebno ju je zateklo celo prase koje se peklo na ražnju neposredno pored posetilaca.

Ipak, gastronomski deo bio je samo početak večeri. Ubrzo se uputila ka luna parku, gde su je dočekali muzika uživo, kuća strave, ogromne plišane igračke namenjene najuspešnijim igračima i brojne vožnje koje su joj već na prvi pogled delovale zastrašujuće.

Nije odolela vožnji

Iako su neke od atrakcija izgledale prilično ekstremno, Elena je odlučila da se ipak oproba u jednoj od njih.

„Neke vožnje izgledale su potpuno ludo, pa sam naravno morala da probam jednu“, otkrila je ona.

Tek kada je vožnja počela, shvatila je da je doživljaj mnogo intenzivniji nego što se činilo dok je sve posmatrala sa zemlje. Njena iskrena reakcija nasmejala je pratioce, a ona je na kraju priznala da srpski vašar zaista treba doživeti uživo.

„Glasno, šareno, prepuno ljudi, pomalo preplavljujuće, ali veoma zabavno. Verovatno je upravo takav osećaj koji vašar treba da pruži“, navela je Elena.

Video: Šabački vašar