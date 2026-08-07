Slušaj vest

Nekoliko turista odlučilo je da skrati odmor u Serini, planinskom mestu u italijanskoj pokrajini Bergamo, jer im je smetala buka kravljih zvona. Njihove pritužbe izazvale su burnu raspravu među meštanima, a odgovor gradonačelnika Mikelea Vilarboita ubrzo je privukao pažnju javnosti.

Umesto da obeća „rešavanje problema“, Vilarboito je gostima jasno poručio da se život na planini ne može prilagođavati očekivanjima onih koji prirodu zamišljaju kao potpuno tih turistički kompleks.

Foto: Shutterstock

„Gradonačelnik može da posreduje u mnogim stvarima, ali ne mogu da potpišem uredbu kojom bih utišao prirodu ili kravama naredio da ćute“, izjavio je za italijanski list „Korijere dela Sera“.

Pozvao krave na razgovor

Gradonačelnik se na društvenim mrežama dodatno našalio na račun neobičnih zahteva turista. Objavio je satiričnu karikaturu i naveo da je pokušao da problem reši zvaničnim putem.

„Pokušao sam da pozovem krave u gradsku kuću kako bi potpisale obavezu o poštovanju tišine, ali odgovorile su samo nekooperativnim mukanjem“, napisao je Vilarboito.

U istom tonu podsetio je goste da odmor na planini podrazumeva i zvuke, mirise i svakodnevicu ljudi koji na tom prostoru žive i rade.

„Ovde smo u planinama. Kravlja zvona i miris pašnjaka uključeni su u cenu noćenja“, poručio je, uz opasku da lokalna vlast još nije uspela da nauči krave kako da pređu na „nečujni režim rada“.

Foto: Zoonar/Marko Beric, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priroda nije kulisa za fotografisanje

Iza duhovitog odgovora krije se, međutim, mnogo ozbiljnija poruka. Vilarboito smatra da pojedini posetioci dolaze na selo očekujući samo lep pogled, čist vazduh i potpunu tišinu, zaboravljajući da planinski predeli nisu napravljeni isključivo za potrebe turista.

„Naše doline su radni prostor. Ovde poljoprivrednici rade, a životinje žive, dok su kravlja zvona sastavni deo svega toga“, objasnio je gradonačelnik.

Bez krava nema ni domaćeg sira

Stočarstvo u Serini nije turistički ukras niti običaj koji se čuva samo zbog tradicije. Krave ispašom održavaju pašnjake, doprinose očuvanju predela i omogućavaju proizvodnju hrane po kojoj su planinska mesta poznata.

„Bez stoke ne bi bilo uređenih pašnjaka, svežeg mleka ni domaćeg sira“, naglasio je Vilarboito.

Zvona koja su zasmetala turistima imaju i važnu praktičnu namenu. Ona pomažu stočarima da pronađu životinje koje se kreću po prostranim pašnjacima, ali i da lakše prate i zaštite stado.

Za osetljive goste gradonačelnik ipak ima jednostavan predlog – dvostruka stakla na prozorima ili čepiće za uši, barem dok se ne naviknu na ono što je nazvao „glasom Alpa“.

Video: Stevan živi sa kravama u prirodi, a nikad nije spavao u kući