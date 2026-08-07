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Česte smetnje poput hroničnog umora, pada koncentracije ili bolova u glavi olako pripisujemo promeni vremena, premda ti simptomi često signaliziraju da je organizmu neophodna voda. Brz i jednostavan test elasticiteta kože može vam pomoći da kod kuće proverite nivo hidriranosti.

"Da biste proverili da li ste dehidrirali, možete nežno da uštinete kožu na nadlanici ili ispod ključne kosti. Ako se koža nakon puštanja brzo izravna, hidratacija je verovatno odgovarajuća. Ako nabor ostane podignut nekoliko sekundi, to može da ukaže na dehidrataciju. Ipak, treba imati na umu da je kod starijih osoba ovaj test manje pouzdan jer koža s godinama prirodno gubi elastičnost", objasnio je za Medonet dr Klod Mava.

Test - kako da proverite da li ste dehidrirali Foto: Olga Kalacheva / Alamy / Profimedia

Pokazatelji nedostatka tečnosti u organizmu

Pored ovog testa, nijansa urina takođe predstavlja pouzdan pokazatelj unosa vode. Doktor Klod Mava skreće pažnju na sledeće simptome koji ukazuju na to da je telo u deficitu sa tečnošću:

intenzivan osećaj žeđi,

osušenost usne duplje,

tamnija boja urina i retka potreba za mokrenjem,

učestale glavobolje,

iznenadna vrtoglavica,

osećaj malaksalosti i teške pospanosti,

iznenadni grčevi u mišićima,

u drastičnijim slučajevima – ubrzan rad srca, smetenost i gubitak svesti. Preporuke stručnjaka za pravilnu rehidrataciju

Usled visokih letnjih temperatura fokus nam je najčešće na traženju rashlađenja, dok nehotice zanemarujemo redovan unos tečnosti. Kako prepoznati ovaj problem i na koji način obezbediti optimalnu hidrataciju? Doktor je podelio pet ključnih saveta za bezbedno nadoknađivanje vode tokom toplih dana.

Test - kako da proverite da li ste dehidrirali Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

"Pre svega, tečnost treba piti redovno, u malim gutljajima. Najbolji izbor je voda, dok kod većeg gubitka tečnosti mogu da pomognu i oralni rastvori za rehidrataciju koji sadrže elektrolite. Takođe, treba izbegavati ispijanje veoma velike količine vode odjednom", savetovao je dr Klod Mava.

Pored navedenog, lekar naglašava još dve važne navike:

smanjenje konzumacije alkoholnih pića koja ubrzavaju izbacivanje vode iz tela, kao i

uvrštavanje sočnog voća i povrća u ishranu, poput krastavca, lubenice, paradajza i jagoda.

"Ukoliko dođe do poremećaja svesti, nesvestice, veoma visoke telesne temperature ili osoba nije u stanju da pije tečnost, neophodno je hitno potražiti medicinsku pomoć", upozorio je lekar.

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