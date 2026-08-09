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Iako se često ističu njihove razlike, od karaktera do prehrambenih navika,mačke i psi dele iznenađujuće mnogo zajedničkih osobina. Vlasnici koji žive sa obe vrste dobro znaju koliko se mogu razlikovati, ali detaljniji pogled otkriva brojne sličnosti koje su potvrdili i veterinari. Mačke i psi dele 14 zanimljivih zajedničkih crta koje otkrivaju koliko su zapravo slični, piše Catster.

Komunikacija govorom tela

I mačke i psi komuniciraju govorom tela, ali njihovi signali često imaju suprotno značenje. Na primer, pas koji maše repom i drži otvorena usta najčešće je srećan. S druge strane, mačka istim pokretima repa i otvaranjem usta obično izražava ljutnju.

Istančano čulo mirisa

Obe vrste imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa. Dugo se smatralo da psi imaju prednost jer poseduju više mirisnih receptora, ali novija istraživanja pokazuju da su mačke veoma uspešne u razlikovanju sličnih mirisa. Dok ljudi imaju samo nekoliko receptora povezanih sa prepoznavanjem mirisa, mačke ih imaju znatno više, što im omogućava izuzetno precizno opažanje mirisnih razlika.

Superioran sluh

I psi i mačke čuju znatno bolje od ljudi. To se, međutim, ne odnosi na tek okoćene štence, koji su gluvi sve do treće nedelje života. Obe vrste koriste uši za izražavanje emocija, a veliki broj mišića omogućava im pomeranje ušiju u različitim smerovima.

Sposobnost učenja i dresure

Iako se dresura češće povezuje sa psima, i mačke se mogu naučiti raznim komandama. Izazov je u tome što mačke nisu toliko motivisane hranom kao psi. Ključ uspeha u dresuri mačaka leži u pronalaženju prave motivacije. Trening sa "klikerom" je odlična metoda za obe životinje i vredi je istražiti ako planirate da trenirate svog ljubimca.

Teritorijalni instinkti

I mačke i psi mogu pokazivati teritorijalno ponašanje. Reč je o instinktu kojim osiguravaju pristup prostoru, hrani i partnerima, ali način na koji to rade se razlikuje. Mačke svoju teritoriju obeležavaju prskanjem urina i trljanjem brade kako bi ostavile miris. Psi su uopšteno društveniji i formiraju čopore. Iako ne koriste trljanje tela, takođe obeležavaju teritoriju urinom i aktivno patroliraju svojim područjem.

Složena društvena struktura

Uobičajeno je mišljenje da su mačke rezervisane i nezavisne, ali to nije uvek slučaj. One mogu biti veoma društveno prilagodljive i skladno živeti sa ljudima i drugim životinjama. Čak i divlje mačke formiraju kolonije i ne žive izolovano. Psi su izrazito društvena bića, naročito uz pravilnu socijalizaciju. Nauka nudi i moguće objašnjenje zašto toliko traže ljudski kontakt – nekoliko genskih varijacija čini ih znatno prijateljskijim od vukova. Jasna društvena struktura važna je za obe vrste kada dele prostor jer smanjuje mogućnost sukoba.

Instinkt za preživljavanje

Kućni ljubimci su naviknuti na redovne obroke, ali instinkti za preživljavanje ostaju snažni. Da se izgube, mačke bi se kao vešti lovci brzo snašle u divljini. S druge strane, iako su i mnogi psi dobri lovci, gotovo svi su izvrsni u pronalaženju ostataka hrane. Obe vrste poseduju snažne nagone koji bi im omogućili preživljavanje u prirodi, nezavisno od života u udobnosti doma.

Ishrana zasnovana na mesu

I mačke i psi su mesojedi. Mačke su strictly mesojedi (obligatni mesojedi), što znači da im je za zdravlje neophodan životinjski protein koji sadrži taurin, arahidonsku kiselinu i vitamine A i B grupe. Njihov digestivni sistem nije prilagođen biljnoj hrani. Iako potiču od vukova, psi su evoluirali u svaštojede. Najbolje ih je opisati kao oportuniste jer će pojesti gotovo sve što im je dostupno, ali i dalje imaju specifične nutritivne potrebe.

Trajanje trudnoće

Trudnoća kod mačaka i pasa traje približno jednako dugo, a obe vrste najčešće imaju legla sa nekoliko mladunaca. I mačići i štenci obično prestaju da sisaju nakon nekoliko nedelja, kada postepeno prelaze na drugu hranu.

Navika spavanja sa vlasnicima

Iako vlasnici često ulažu u udobne krevete za svoje ljubimce, mnogi psi i mačke najradije spavaju u krevetu sa njima. Toplota i osećaj sigurnosti privlače obe vrste. Nedavna istraživanja pokazuju da 62% malih pasa i 62% mačaka spava sa svojim vlasnicima. Kod srednjih i velikih pasa taj procenat je nešto niži.

Zajednički preci

Mačke i psi pripadaju redu karnivora, u koji se ubrajaju i medvedi, mungosi, tvorovi i morski lavovi. Životinje iz ovog reda dele niz karakteristika, a jedna od najvažnijih su zubi. Sve vrste imaju oštre zube derače, prilagođene za kidanje mesa, što im omogućava efikasnu ishranu.

Brže starenje od ljudi

Većina vlasnika nadživi svoje ljubimce, a razlog je to što oni stare brže od ljudi zbog razlika u metabolizmu i genetici. Ipak, dobra vest je da kućni ljubimci danas žive duže nego ikada pre. Glavni razlozi za to su njihov bolji status unutar porodice i kvalitetnija veterinarska nega.

Potreba za dugim snom

Većina mačaka spava između 12 i 18 sati dnevno. Lov i istraživanje troše mnogo energije, stoga su mačke stalno u stanju pripravnosti. Psi spavaju nešto manje, od 10 do 14 sati dnevno. Tačna dužina sna zavisi od dobi, veličine i zdravstvenog stanja životinje. Štencima i starijim psima potrebno je više odmora, dok su radni psi aktivniji.

Mačke i psi, dakle, dele mnogo više od zajedničkog doma. Iako su prilagođeni udobnom životu, njihovi urođeni instinkti za preživljavanje i snalaženje u prostoru ostaju snažni. Ali, njihova najvažnija zajednička osobina jeste uloga koju imaju kao cenjeni saputnici koji obogaćuju živote svojih vlasnika.

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