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Mnogi ljudi veruju da se ljubaznost ogleda u učtivim rečima ili ispravnim postupcima. I u pravu su. No, to ne mora uvek da bude istina. Svi mogu lepo da govore, neki i da dobro glume, ali samo istinski dobra osoba u stanju je da stvori atmosferu topline i sigurnosti oko sebe. Postoji još jedan nepogrešiv način da prepoznate takve ljude, a otkrio ga je niko drugi do Fjodor Dostojevski, veliki pisac i vrsni poznavalac ljudske duše.

Čuvajte se onih koji se smeju kada vam je loše, govorio je Dostojevski, gorostas pisane reči, koji je kroz svoja dela istraživao dubine i mračne ponore ljudske duše. Mudre misli čuvenog pisca i danas se citiraju, pomažući nam da shvatimo suštinu života, a kada se nađemo u nedoumici ne znajući kako da odgovorimo na zlo, setićemo se, možda, i njegovog saveta da "ne treba pobeđivati silom, već smirenom ljubavlju".

Dostojevski Foto: Profimedia

Majstor psihološkog realizma, čije se knjige smatraju remek-delima beskrajnog uticaja, pronicljivo je i hrabro istraživao moralne dileme, unutrašnje sukobe i bolne društvene teme, analizirajući sve to iz ugla vrhunskog psihologa i filozofa. Sa etičkog stanovišta pokušavao je da prozre negativne i neprihvatljive oblike ponašanja i razmišljanja, ali i da nas upozori na metode kojima se koriste osobe koje u sebi nose sve što je suprotno od dobra.

"Ako želite da analizirate čoveka i upoznate njegovu dušu, onda ne slušajte kako govori ili plače, čak i kada ga pokreću najplemenitije ideje, već ga posmatrajte dok se smeje. Jer, dobro se smeje samo dobar čovek", poručio je Dostojevski. Da li je bio u pravu?

"Ljubaznost je kao svetlost". Danas je retka, a tako neophodna. Ne zahteva objašnjenje; jednostavno postoji, i primećuje se. Pored osobe koja poseduje tu vrlinu ne morate da se plašite, naprežete ili dokazujete svoju vrednost. Nekako će vas refleksivno obuzeti osećaj bezuslovnog prihvatanja, topline, sigurnosti. S druge strane, ako je u vama sve stegnuto, koliko god se osoba u vašem društvu trudila, onda nešto nije u redu.

Ljubaznost je kao svetlost Foto: Mikel Bilbao / VWPics / Profimedia

Intuicija često igra važnu ulogu u ovom slučaju, objašnjavaju psiholozi. Zato osluškujte svoje telo kada upoznajete nekog novog. Ukoliko osetite neobjašnjivu napetost ili težinu, to je alarm. Jer, nekad telo oseća određene stvari pre uma.

Vratimo se Dostojevskom. Smeh je prozor u dušu. Ne može se uvek i potpuno kontrolisati. On rastvara odbrambene mehanizme i otkriva prave reakcije kada maske padnu. Može i da povredi (u tom slučaju postaje oružje), a može i da oslobodi. Iskren smeh ne traži nikakvu dobit, zato obratite pažnju na to kako se osoba smeje. Ako osetite i minimum zlobe, imate razloga za zabrinutost. Ljubazan, istinski smeh je već nešto drugo.

Dečji smeh ne zahteva povod i ne poznaje laž. Nema tu nikakvih kalkulacija, niti želje da se ugodi. Zato je tako razoružavajuć. Odrasli koji su sačuvali čistotu svog smeha obično otelotvoruju upravo tu iskrenu dobrotu koja se ne može imitirati.

Ljubaznost je stanje uma. Ne traži aplauz, niti uzdizanje u visine. Najčešće se manifestuje tiho - u osećanjima, u onome što ostaje kada osoba izađe iz prostorije. Obratite pažnju na to što ostaje nakon razgovora. Ako vam je lakše, odlično. Ako vam je teže, verovatno ste bili u blizini nekoga čija se unutrašnja praznina prenela na vas.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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