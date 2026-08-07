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Ulazni prostor doma ne predstavlja samo fizički prolaz ka unutrašnjosti, već nosi duboku simboliku zaštite i granice koja deli porodični mir od spoljnjeg sveta. Zbog toga su u tradiciji odvajkada postojala verovanja da predmeti postavljeni na pragu direktno utiču na blagostanje, odnosno da mogu privući napredak ili usmeriti nesreću i nemaštinu ka ukućanima.

Izbegavajte ostavljanje obuće pred pragom

Tradicionalna verovanja izričito opominju na naviku ostavljanja obuće ispred samog praga. Smatra se da razbacane cipele i papuče na pragu skupljaju negativne uticaje, unose stalnu napetost i narušavaju sklad među članovima domaćinstva.

Razbacane cipele i papuče na pragu skupljaju negativne uticaje Foto: Andrey Sitnikov andsst / Alamy / Profimedia

Drevne filozofije uređenja prostora, kao i narodna tradicija, saglasne su u tome da zapušten, natrpan i neuredan prilaz od goni pozitivnu energiju i otvara vrata problemima. Napukla boja na stolariji, isprljani otirači i nagomilane nepotrebne stvari šalju poruku zastoja i nebrige, što se potom odražava na opštu atmosferu i međuljudske odnose u domu.

Pravila za uredan ulaz

Za privlačenje harmonije i unutrašnjeg mira u životni prostor, preporučuju se sledeći koraci:

održavajte vrata čistim, funkcionalnim i urednim,

zamenite istrošene ili oštećene otirače novim,

uklonite sve torbe, obuću, kese i stare predmete iz prolaza,

negujte isključivo zdravo i bujno saksijsko cveće, dok uvelo bilje odmah treba ukloniti.

Šta je potrebno za privlačenje harmonije i unutrašnjeg mira u životni prostor Foto: Profimedia

Ukoliko težite porodičnom miru, opštoj harmoniji i pozitivnim promenama, unosenje razbacane obuće i čišćenje samog ulaza jednostavan je prvi korak. Ovaj mali trud ne zahteva ulaganja, a može znatno promeniti energiju celog doma.

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