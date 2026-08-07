Mnogi Srbi drže ove stvari ispred vrata i ne znaju da privlači bedu i svađu: Bolje ih odmah sklonite
Ulazni prostor doma ne predstavlja samo fizički prolaz ka unutrašnjosti, već nosi duboku simboliku zaštite i granice koja deli porodični mir od spoljnjeg sveta. Zbog toga su u tradiciji odvajkada postojala verovanja da predmeti postavljeni na pragu direktno utiču na blagostanje, odnosno da mogu privući napredak ili usmeriti nesreću i nemaštinu ka ukućanima.
Izbegavajte ostavljanje obuće pred pragom
Tradicionalna verovanja izričito opominju na naviku ostavljanja obuće ispred samog praga. Smatra se da razbacane cipele i papuče na pragu skupljaju negativne uticaje, unose stalnu napetost i narušavaju sklad među članovima domaćinstva.
Drevne filozofije uređenja prostora, kao i narodna tradicija, saglasne su u tome da zapušten, natrpan i neuredan prilaz od goni pozitivnu energiju i otvara vrata problemima. Napukla boja na stolariji, isprljani otirači i nagomilane nepotrebne stvari šalju poruku zastoja i nebrige, što se potom odražava na opštu atmosferu i međuljudske odnose u domu.
Pravila za uredan ulaz
Za privlačenje harmonije i unutrašnjeg mira u životni prostor, preporučuju se sledeći koraci:
- održavajte vrata čistim, funkcionalnim i urednim,
- zamenite istrošene ili oštećene otirače novim,
- uklonite sve torbe, obuću, kese i stare predmete iz prolaza,
- negujte isključivo zdravo i bujno saksijsko cveće, dok uvelo bilje odmah treba ukloniti.
Ukoliko težite porodičnom miru, opštoj harmoniji i pozitivnim promenama, unosenje razbacane obuće i čišćenje samog ulaza jednostavan je prvi korak. Ovaj mali trud ne zahteva ulaganja, a može znatno promeniti energiju celog doma.
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