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Televizijska voditeljka Toni Bratin doživela je veliku neprijatnost u emisiji uživo kada joj se dogodio lapsus zbog kog se od sramote sakrila ispod stola. Bratin je na kanalu za kupovinu QVC predstavljala umetke za kosu iz svoje linije, kada je umesto izraza za frizuru upotrebila vulgaran izraz za seksualni čin. Snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama.

"O moj Bože"

Dok je publici okrenuta leđima pokazivala teksturu jednog od proizvoda, 66-godišnja voditeljka je izgovorila: "Izgleda kao da ste upravo dobili blow job". Odmah je pokušala da se ispravi i promucala: "...u svom... fen frizuru (blowout) u salonu".

U kadru se čulo kako tiho šapuće "O, moj Bože", nakon čega je dodala: "I izgleda predivno". Njena suvoditeljka Teri Kon brzo je pokušala da skrene pažnju s neprijatnosti i počela da govori o besplatnoj dostavi, dok se Bratin, smejući se, spustila ispod stola i nestala iz kadra.

Više od 12 miliona pregleda

Kamera se nakon nekoliko trenutaka vratila na Bratin, koja je i dalje klečala na podu. Međutim, gledaoci su već primetili gaf, a isečak je počeo masovno da se deli na platformi X, gde je pregledan više od 12 miliona puta. "Čula sam je kako šapuće 'o, moj Bože' odmah nakon što se ispravila, umirem od smeha", napisala je jedna korisnica. Drugi korisnici su se šalili na njen račun, a jedan je komentarisao: "Bolja je od mene, ja ne bih mogao da prestanem da se nekontrolisano smejem da sam to uradio uživo".

Bratin je situaciju ipak prihvatila s humorom. U sredu je na svom Instagram profilu podelila snimak uz opis: "Šou mora da se nastavi" i emotikon koji plače od smeha. Dodala je i poruku "Volim vas" uz haštagove "bloopers", "blowout" i "live TV".

Objašnjenje voditeljke

U nedavnom razgovoru za TMZ, Bratin se osvrnula na incident i pohvalila televizijsku kuću QVC zbog njihove reakcije. "Poslom na televiziji i prodajnim kanalima bavim se gotovo 30 godina. Čovek bi pomislio da je to postala rutina, što uglavnom i jeste", objasnila je.

"Ali u mom slučaju nikad ne znate šta će da mi izleti. Dok radimo emisiju, mozak vam radi na sve strane. Govorite gotovo automatski jer ste te rečenice izgovorili nebrojeno puta", nastavila je.

"Rekla sam to što sam rekla. Zapravo sam htela da kažem 'blowout'. Očito, nije tako zvučalo. U trenutku kad to izgovorite, odmah se pitate: 'Jesam li ja to upravo rekla?' Bio je to jedan od tih trenutaka, a izgovorene reči, naravno, ne mogu da se povuku. Pokušala sam što brže da ispravim grešku, ali tada su već svi primetili", zaključila je Bratin.

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