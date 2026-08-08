Slušaj vest

Ima tek deset godina, prepoznatljivu plavu kosu i energiju zbog koje je teško ne primetiti je čim zapleše. Eseniја Mihееva već je dobro poznato ime milionima korisnika društvenih mreža, a njen put od devojčice zaljubljene u ples do nastupa na velikim svetskim scenama privlači sve više pažnje.

Esenija je rođena u Moskvi, a ljubav prema plesu nije slučajnost. Odrasla je u porodici u kojoj je ples deo svakodnevice. Njeni roditelji Aleksandr i Marina Miheevaplesni su pedagozi, a otac je i sam odrastao uz ples jer je njegova majka bila instruktorka plesa.

Roditelji su vrlo rano primetili da njihova ćerka ima poseban osećaj za ritam. Dok je još bila sasvim mala, Esenija je pokazivala interesovanje za muziku i pokret, a s godinama je ples postao mnogo više od dečje zabave. Porodica ju je pritom podsticala da razvija sopstveni stil, a upravo su spontanost, izražajna mimika i neverovatna količina energije postali njen zaštitni znak.

Velika prekretnica dogodila se 2023. godine. Esenija je tada, sa samo sedam godina, stigla na scenu 18. sezone popularnog američkog šoua "America's Got Talent".

Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Sićušna plavokosa devojčica pred žirijem se pretvorila u potpuno drugu osobu čim je krenula muzika. Energičnim plesom uspela je da se izbori za prolazak dalje, a njena avantura u šouu odvela ju je sve do nastupa uživo.

Međutim, američka televizijska publika upoznala ju je i van tog takmičenja. Iste godine pojavila se u emisiji Dženifer Hadson, gde je voditeljki i publici pokazala svoje plesno umeće.

Porodica Miheev se u međuvremenu iz Rusije preselila u Sjedinjene Američke Države, a Esenijina popularnost nastavila je da raste ponajviše zahvaljujući društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati više od dva miliona ljudi. Njeni plesni snimci redovno privlače ogroman broj pregleda.

Iako iza njenih nastupa stoje sati vežbanja, upravo utisak da se jednostavno zabavlja dok pleše jedan je od razloga zbog kojih je postala toliko prepoznatljiva. Njeni nastupi kombinuju različite plesne stilove, a posebno se ističe u energičnim koreografijama u kojima do izražaja dolaze njena mimika i ličnost.

Godine rada dovele su je 2026. do još jednog velikog trenutka. Esenija se prijavila na plesni izazov u vezi sa Šakirinom pesmom "Dai Dai", nakon čega ju je kolumbijska megazvezda odabrala među plesačima koji će joj se pridružiti u sklopu spektakla na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Snimak trenutka u kom je devojčica saznala da ju je Šakira izabrala ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Za devojčicu koja je pre samo nekoliko godina plesala pred kamerama svojih roditelja bio je to još jedan veliki korak. Od televizijskog talent-šoua i viralnih snimaka do scene uz jednu od najvećih svetskih muzičkih zvezda, Esenija je do desete godine ostvarila ono o čemu mnogi plesači sanjaju ceo život.

A sudeći prema njenoj dosadašnjoj karijeri, priča ove plavokose devojčice tek je počela.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Lana je devojčica koja je morala da primi najskuplji lek na svetu da bi preživela