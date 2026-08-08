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Profil na dejting aplikaciji ima specifičan format: sažeti argument zašto bi nepoznata osoba trebalo s vama da provede vreme, predstavljen kroz nekoliko fotografija i tekstualni okvir koji mnogi ispune glupostima. Prosečna osoba na profilu provede tek sedam sekundi pre odluke o "svajpovanju".

U tom kratkom roku fotografije imaju glavnu ulogu, ali novo istraživanje objavljeno u časopisu Current Psychology otkriva da količina teksta u biografiji šalje poruku koju fotografije ne mogu: traži li neko ozbiljnu vezu ili samo usputnu zabavu, prenosi Vice.

Istraživački tim, koji su vodili Garit Bernbaum i Hari T. Reis, sproveo je tri eksperimenta. Učesnicima su prikazivali profile s niskim, umerenim ili visokim nivoom ličnih informacija.

Foto: Profimedia

Rezultati su u sva tri slučaja bili isti: profili s umerenom količinom podataka izazvali su najveće interesovanje, ocenjeni su najprivlačnijim i najčešće su percipirani kao profili osoba koje traže dugoročnu vezu. Takve profile je odabralo 52 odsto učesnika, što je znatno više od onih koji su se odlučili za profile s premalo ili previše informacija.

Problem praznog profila

Potpuno prazna biografija stvara problem. Istraživači tvrde da se profil bez ikakvog teksta tumači kao znak izbegavanja, neozbiljnosti ili kao da osoba nešto krije. Prikaz studije u časopisu Psychology Today navodi: "Oskudan profil može da sugeriše manjak truda, zatvorenost ili slabo interesovanje za vezivanje". To je uporedivo sa situacijom u kojoj kandidat dođe na razgovor za posao i odbije da odgovara na pitanja.

Foto: Profimedia

S druge strane, preterana količina informacija takođe ima negativne posledice. Biografija koja otkriva traume iz prošlosti, stilove privrženosti i teorije o "jezicima ljubavi" pre prvog susreta ne pokazuje transparentnost, već deluje kao ozbiljan alarm.

Studija je pokazala da prevelika otvorenost prerano otkriva potencijalnu nekompatibilnost i opterećuje korisnike koji su samo tražili povod za pozitivnu reakciju. Neke teme treba sačuvati za stvarni dejt.

Informacije govore više od namera

Istraživanje je otkrilo i da količina otkrivenih informacija može da nadjača ono što osoba direktno navede kao svoju nameru. Profili u kojima je pisalo da korisnik traži nešto neobavezno, ali su sadržali detaljne lične informacije, svejedno su privukli više interesovanja za dugoročnu vezu od profila s malo informacija koji su takođe navodili neobaveznost kao cilj. Količina uloženog truda u opis govori više od deklariranih želja.

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Važnost originalnosti

Jedna studija iz 2022. godine, objavljena u časopisu PLOS ONE, pokazala je da je originalnost teksta u profilu jednako važna kao i količina informacija. Profili koji su sadržali neočekivane ili duhovite opise bili su uspešniji od onih koji su se držali uobičajenih obrazaca. Biografije većine ljudi su međusobno zamenjive, što je istovremeno i problem i prilika za isticanje.

Idealna formula glasila bi otprilike ovako: napišite dovoljno da pokažete trud i probudite znatiželju, ali ne toliko da na prvom dejtu više nemate o čemu da razgovarate.

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