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Članovi britanske kraljevske porodice ne primaju klasičnu platu kakvu ima većina zaposlenih. Umesto toga, njihovi troškovi se pokrivaju kombinacijom javnih sredstava, prihoda od privatnih imanja i ličnog nasledstva i investicija.

Britanksa kraljevska porodica procenjuje se na imovinu vrednu više milijardi evra. Iako formalno ne poseduju imovinu poput Bakingemske palate, imaju privatne portfelje nekretnina, umetnina, nakita i drugih vrednosti koji održavaju njihovu ličnu neto vrednost na nivou višemilionskih iznosa.

Kraljevska porodica na zajedničkoj fotografiji u Bakingemskoj palati Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Finansiranje zavisi od statusa pojedinog člana, ponajpre od toga ima li ulogu tzv. "radnog" člana kraljevske porodice.

Šta je Sovereign Grant i kako funkcioniše?

Centralni mehanizam finansiranja monarhije je Sovereign Grant - godišnja isplata iz državnog budžeta namenjena pokrivanju zvaničnih dužnosti monarha. Tim sredstvima se održavaju palate koje su u upotrebi, finansiraju službena putovanja i javni angažmani. Prema dostupnim informacijama, Sovereign Grant bi u fiskalnoj godini 2026/2027. trebalo da se poveća za oko 60 miliona dolara.

Britanska kraljevska porodica Foto: Imageplotter / Avalon / Profimedia

Uz to, određeni članovi kraljevske porodice ostvaruju znatne prihode iz vojvodstava, velikih naslednih zemljišnih poseda koji godišnje donose milionske iznose. Ti prihodi se koriste za privatne, službene i humanitarne troškove, a često pokrivaju i troškove drugih radnih članova porodice.

Na primer, vojvodstvo Lankaster, koje pripada kralju Čarlsu III, prema zvaničnim navodima služi prvenstveno za pokrivanje troškova ostalih članova kraljevske porodice.

Foto: James Veysey/Shutterstock / Avalon / Profimedia

Iako su kraljevske finansije složene i delimično netransparentne, dostupni su podaci koji omogućuju okvirni uvid u to ko su najbogatiji članovi porodice i ko uopšte ne prima službena sredstva.

Kralj Čarls III

Na vrhu lestvice očekivano je monarh. Prema listi najbogatijih pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu koju je 2025. objavio The Sunday Times, neto vrednost kralja Čarlsa III procenjena je na oko 736 miliona evra.

Foto: Kylie Cooper - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Njegov godišnji prihod iz vojvodstva Lankaster u 2025. godini iznosio je oko 28,1 milion evra, navodi se na zvaničnim stranicama vojvodstva.

Princ Vilijam

Nakon što je 2022. godine, stupanjem oca na presto, preuzeo titulu princa od Velsa, princ Vilijam nasledio je i vojvodstvo Kornvol. Prihodi tog ogromnog imanja u 2025. godini takođe su dosezali osmocifrene iznose, tek nešto niže od prihoda kralja Čarlsa.

Kralj Čarls III i princ Vilijam na klimatskom samitu COP30 Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Prema godišnjem izveštaju vojvodstva, Kornvol je ostvario višak od oko 26,3 miliona evra. Kada Vilijamov sin, princ Džordž, jednog dana postane prvi u redu za presto, vojvodstvo će preći na njega.

Princ Edvard, vojvoda od Kenta

Devedesetogodišnji princ Edvard, prvi rođak pokojne kraljice Elizabete II i vojvoda od Kenta, jedan je od najstarijih aktivnih članova kraljevske porodice. Tokom decenija je primao sredstva iz Sovereign Granta (ranije Civil List) za pokrivanje troškova svojih zvaničnih dužnosti.

vojvoda od kenta Foto: LEON NEAL / AFP / Profimedia

Prema istraživanju koje je 2023. objavio The Guardian, princ Edvard je tokom života primio oko 20,7 miliona evra zvaničnih isplata. S obzirom na dužinu njegove službe, koja traje još od 1960-ih, taj iznos je znatno manji u poređenju s godišnjim prihodima Čarlsa i Vilijama.

Princeza Ana

Isto istraživanje Guardiana procenjuje da je princeza Ana, ćerka kraljice Elizabete II, tokom 51 godine zvaničnih dužnosti primila oko 19,1 milion evra. To znači da su njeni prosečni godišnji zvanični troškovi, uključujući osoblje i putovanja, iznosili oko 374 hiljade evra.

Princeza Ana, rođena sestra kralja Čarlsa III Foto: Chris Jackson/WPA Pool/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

S obzirom na to da je Ana poznata kao najaktivniji član kraljevske porodice, s više od 11.000 zvaničnih događaja između 2002. i 2022. godine, njen angažman daleko nadmašuje većinu ostalih članova porodice.

Princ Edvard, vojvoda od Edinburga

Brat kralja Čarlsa i princeze Ane, princ Edvard, vojvoda od Edinburga, prema procenama Guardiana od 1982. godine primio je oko 7,5 miliona evra iz zvaničnih izvora. To znači da je godišnje za pokrivanje troškova zvaničnih dužnosti primao otprilike 200 hiljada evra.

vojvoda od Edinburga Foto: Jane Barlow / AFP / Profimedia

Princ Hari i Megan Markl

Princ Hari i Megan Markl ne primaju sredstva iz Sovereign Granta od 2020. godine. Dok je Hari još bio radni član kraljevske porodice, finansiran je kroz vojvodstvo Kornvol i Sovereign Grant, isto kao i njegov brat.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti, par je odlučio da prekine finansijske veze s monarhijom. U zvaničnoj izjavi objavljenoj 2020. naveli su kako sredstva iz Sovereign Granta pokrivaju tek mali deo njihovih troškova, te da žele da postanu finansijski nezavisni članovi kraljevske porodice.

Endru Mauntbaten Vindzor

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Endru Mauntbaten Vindzor, nekadašnji vojvoda od Jorka, primao je sredstva iz Sovereign Granta od 1978. do 2019. godine, u ukupnom iznosu od oko 14,8 miliona evra, navodi The Guardian. Nakon povlačenja iz javnog života i odustajanja od kraljevskih dužnosti 2019. godine, prestao je da prima zvanična sredstva.

(Kurir.rs/ Tportal)

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