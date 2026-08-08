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Godina 2026. na TikToku je obeležena brojnim savetima za štednju. Influenseri masovno dele svoje najbolje metode za "stezanje kaiša", ali dok se jedni kunu u njihovu efikasnost, drugi smatraju da vas odricanje od sitnih zadovoljstava neće učiniti milionerom.

Život u "režimu preživljavanja"

Tiktokerka Rač, poznata po videima o svom štedljivom načinu života, postala je viralna sa savetima "kako realno smanjiti troškove u 2026. godini". "Ove godine, ako želite da uštedite novac, morate da živite neverovatno ispod svojih mogućnosti", rekla je u videu. "Govorimo o preživljavanju."

Rač je svojim pratiocima savetovala da prestanu da naručuju hranu putem dostave, odlaze na tretmane stavljanja veštačkih noktiju i da troše novac na ulaznice za događaje. Onima koji nisu spremni u potpunosti da se odreknu trošenja, poručila je da i male promene mogu da naprave veliku razliku. Na primer, ako idete na večeru, predložila je da preskočite desert i umesto soka naručite vodu kako biste smanjili račun.

Njeni saveti nisu se svideli svima

Međutim, njeni saveti nisu se svima svideli. Mnogi misle da ovakav pristup ne pomaže da se uštedi mnogo. "Ne možete ovim savetima da se izvućete iz siromaštva. Rešenje je, nažalost, povećati svoj prihod. To je to", napisao je jedan korisnik. S njim se složio i drugi: "Ušteda novca je važna, ali ne možemo zato da se dovedemo do toga da jedva preživljavamo."

Neki kažu da štede i do 25 hiljada evra uz mala odricanja

S druge strane, mnogi pratioci su potvrdili da su upravo takvim smanjenjem troškova uspeli da uštede značajne iznose. "Mislio sam da ću bankrotirati dok nisam prestao da kupujem toliko stvari koje mi nisu bile potrebne", podelio je jedan korisnik.

"Verujte mi, sve se to sabere i shvatite da možete da uštedite. Trenutno mnogo štedim i nije me briga! Imati novac je sada tako važno, pogotovo u ovakvom svetu." Drugi je naveo da je "u 2025. godini potrošio 30.000 dolara (oko 25.500 evra) manje nego u 2024, i to samo izbacivanjem svih nepotrebnih troškova".

Odricanje od kafe u kafićima, kupovina namirnica jednom nedeljno...

Trendu se pridružila i 26-godišnja Zofi, tiktokerka koja je takođe postala viralna podelivši spisak "stvari na koje ne troši novac" u ovoj godini. Na njenom spisku našlo se odricanje od kafe u kafićima, koja može da košta i do 8 dolara (skoro 7 evra), odlazak u kupovinu namirnica samo jednom nedeljno i jeftinija članarina za teretanu.

Iako su neki njeni pratioci priznali da nisu spremni da se odreknu svih užitaka, Zofin video podstakao ih je da postanu svesniji svojih troškova i pronađu kompromis. "Kafu kuham kod kuće svaki dan osim petka", napisala je jedna korisnica. "Tada je kupim kao nagradu što sam preživela nedelju."

"Pokušao sam s 'bez kafe' i osećao sam se tako frustrirano. Sada imam pravilo da petkom ujutro, na putu do posla, mogu da stanem po kafu ako sam cele nedelje nosio svoju. To mi je cilj kog se držim, ali mi takođe omogućuje da se s vremena na vreme počastim i pritom uštedim novac", zaključio je drugi.

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