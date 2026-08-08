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Snimak iz apartmana u Zadru, za koji je gost platio 105 eura po noćenju, izazvao je burnu raspravu na Redditu. Ono što je turista dobio za pozamašnu sumu koju je platio mnoge je razbesnelo.

Video prikazuje napuknuti vodokotlić iz kojeg curi voda, a ispod njega postavljeni su kanta i krpa. Gost navodi da je smeštaj rezervisao samo dan ranije i tvrdi da su vlasnici sigurno znali za ovaj problem ali su ga prećutali.

Foto: Printscreen/YT

"Smeštaj je rezervisan jučer. Nisam ga rezervisai pre dva meseca. Znači, znali su da je pokvareno i svejedno su ga iznajmili po punoj ceni. Da sam znao da je pokvareno, ne bih ga rezervisai", napisao je autor objave.

Ova objava je izazvala brojne reakcije, a korisnicima je posebno zasmetalo to što je gost za apartman u takvom stanju platio 105 eura po noćenju. Jedan je korisnik ironično komentarisao: "To je tako kad tražiš jeftino. Da si platio 300 eura po noćenju, kanta bi bila u boji pločica i manje bi curilo."

Drugi su se nadovezali komentarima poput "Kakav luksuz" i "Elitni turizam?", dok je jedan korisnik napisao da se u Tunisu za oko 110 eura po noći može pronaći hotel s pet zvezdica i doručkom. U raspravu se uključio i korisnik koji tvrdi da za sličan iznos trenutačno boravi u hotelu uz samo more u Italiji.

(Kurir.rs/Index)