Slušaj vest

Snimak iz apartmana u Zadru, za koji je gost platio 105 eura po noćenju, izazvao je burnu raspravu na Redditu. Ono što je turista dobio za pozamašnu sumu koju je platio mnoge je razbesnelo.

Video prikazuje napuknuti vodokotlić iz kojeg curi voda, a ispod njega postavljeni su kanta i krpa. Gost navodi da je smeštaj rezervisao samo dan ranije i tvrdi da su vlasnici sigurno znali za ovaj problem ali su ga prećutali.

Zadar 4 YT.png
Foto: Printscreen/YT

"Smeštaj je rezervisan jučer. Nisam ga rezervisai pre dva meseca. Znači, znali su da je pokvareno i svejedno su ga iznajmili po punoj ceni. Da sam znao da je pokvareno, ne bih ga rezervisai", napisao je autor objave.


105€ noć. Zadar
by
u/FocusSuperb4188 in
hrvatska

Ova objava je izazvala brojne reakcije, a korisnicima je posebno zasmetalo to što je gost za apartman u takvom stanju platio 105 eura po noćenju. Jedan je korisnik ironično komentarisao: "To je tako kad tražiš jeftino. Da si platio 300 eura po noćenju, kanta bi bila u boji pločica i manje bi curilo."

Drugi su se nadovezali komentarima poput "Kakav luksuz" i "Elitni turizam?", dok je jedan korisnik napisao da se u Tunisu za oko 110 eura po noći može pronaći hotel s pet zvezdica i doručkom. U raspravu se uključio i korisnik koji tvrdi da za sličan iznos trenutačno boravi u hotelu uz samo more u Italiji.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteLudi svetPotrošili smo životnu ušteđevinu kako bismo vodili ljubav u svakoj državi sveta: Par otkrio detalje svoje uzbudljive avanture
Screenshot 2026-08-05 175027.png
ZanimljivostiProveo je 20 sati u "najopasnijem vozu na svetu": U prašini i bez vode, evo kako je preživeo noć
Dru Binski u otvorenom vagonu voza za prevoz gvozdene rude kroz Mauritaniju (1).PNG
ZanimljivostiSara je u toku noći stigla u Hurgadu na letovanje pa ostala na ulici: Hotel je ostavio bez smeštaja, evo šta se desilo
Sara Bevivivno
ZanimljivostiIspisali smo decu iz škole i krenuli na put oko sveta: Odsedaju u luksuznim smeštajima, a evo kako to finansiraju
charlies_on_his_travels/

04:12
Evo gde Srbi najradije odmaraju, a da ne potroše čitavu platu! Predstavnici turističkih agencija u Pulsu Srbije: Ukoliko požurite, letovanje će biti jeftinije! Izvor: Kurir televizija