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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od 10. 8. uspeh možete da očekujete u medijskim poslovima, spoljnoj trgovini i umetničkim zanimanjima. Ako se bavite nekim hobijem, svakako ga pretvorite u biznis. Finansijski rezultati mogli bi da budu iznenađujući.

Ljubav: Ako patite zbog nesrećne ljubavi, izvući ćete zaključke, bolna sećanja zatvoriti u fioku prošlosti i koncentrisati se na stvarnost. Naterajte se na izlaske, jer će vam druženje s prijateljima i poznanstva otvoriti vrata zaboravljenog sveta zabave i romantike.

Zdravlje: Pijte više tečnosti i zdravije se hranite kako biste otklonili probavne tegobe. Biljni čajevi dobro će delovati na vaš želudac. Čuvajte se povreda, ujeda insekata ili sunčanice. Što više boravite u hladu.

Najbolji dan: 12. avgust

Najlošiji dan: 10. avgust

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Poslovne obaveze zahtevaće više opreza i pojačanu koncentraciju. Bićete rasejani, zaboravni i brzopleti, pa će vam trebati više vremena i truda za ispunjavanje svakodnevnih poslova i zadataka.

Ljubav: Planetarna kretanja obećavaju mirnu, ali ne i dosadnu nedelju. Od vas zavisi hoćete li živeti povučeno, posvećeni samo poslu i prijateljima ili ćete se "baciti“ u vrtlog dinamičnog društvenog života, uploviti u novu vezu ili barem igru zavođenja.

Zdravlje: Bićete puni energije, radoznali i željni društva i poznanstva. Međutim, psihički umor biće čest pratilac svih vaših obaveza, pa ćete se brzo umarati. Slaba koncentracija ometaće vas u poslovnim aktivnostima.

Najbolji dan: 14. avgust

Najlošiji dan: 13. avgust

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Merkur u Lavu od 10. 8. povećaće mogućnost iznenadnih poslovnih i materijalnih prilika. Moguća je saradnja koja donosi veću finansijsku dobit ili mogućnost napredovanja na hijerarhijskoj lestvici.

Ljubav: Oni koji su uplovili u novu vezu biće bliskiji s partnerom, a nota razumevanja koja će se među vama razvijati učiniće vaš odnos čvrstim. Otkrićete da o mnogim stvarima imate isto mišljenje, što će vam pružiti osećaj olakšanja i povezanost.

Zdravlje: Vladavina znaka Lava snabdeće vas energijom i dobrim raspoloženjem. Na putu ste ozdravljenja. Stariji pripadnici znaka osećaće se bolje, pa će vas manje gnjaviti vaše uobičajene boljke.

Najbolji dan: 9. avgust

Najlošiji dan: 15. avgust

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogli biste da postavite posao na nove osnove, osavremenite tehnologiju ili sklopite poznanstvo koje će promeniti tok vaše karijere. Skladno trudu i zalaganju, očekuje vas i veća zarada.

Ljubav: Venera u znaku Vage stvaraće vam prolazne emotivne teškoće. Vaše reakcije će biti burne, bez dlake na jeziku govorićete šta mislite i nećete se ustručavati da učinite ono što osećate u tom trenutku. Pazite se bračnih svađa koje ćete započinjati bez povoda.

Zdravlje: Mars u vašem znaku od 12. 8. izložiće vas stresnim situacijama, pa ćete biti preosetljivi i posvađati se za sitnicu. Rođeni u junu biće izloženi raznim zdravstvenim tegobama – pazite na grlo, glasne žice, pluća i štitnu žlezdu!

Najbolji dan: 11. avgust

Najlošiji dan: 9. avgust

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako žudite za promenom ili novim, bolje plaćenim mestom, raspitajte se o mogućnostima – neke opcije su sada ostvarljivije. Boravak Merkura u vašem znaku od 10. 8. pozitivno će delovati na one koji žele da napreduju.

Ljubav: U ljubavi će vam naglo krenuti. Oplemenićete svoj erotski život i lakše pronalaziti put do srca voljene osobe. Slobodni, nije isključeno da se u ovoj nedelji zaljubite na prvi pogled, obnovite odnos iz prošlosti ili se prepustite intrigantnom flertu.

Zdravlje: Sunce u vašem znaku biće zaslužno za vaše odlično raspoloženje. Uživaćete u aktivnom društvenom životu. No povremeno su mogući napetost i teskoba, što bi moglo da potencira nesanicu.

Najbolji dan: 12. avgust

Najlošiji dan: 10. avgust

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Problemi, zastoji u pregovorima, previranja i zategnuti odnosi u radnom okruženju kvariće vam raspoloženje. Suzdržite se od suvišnih izjava, komentara i kritika, ne prepričavajte drugima kancelarijske tračeve.

Ljubav: Ljubav će kod nekih biti povezana sa saradnjom. Ako delite zajednička interesovanja i dugoročne planove, naročito one na finansijskom planu, uživaćete partnerovu potporu. Nećete pogrešiti ako krenete zajedničkim snagama u ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Zdravlje: Sa zdravljem nećete imati većih tegoba. Osećaćete se punim energije, pa ćete uživati u putovanjima, a ako ste na moru u plivanju i ronjenju. Ako ste od nećeg poduže bolovali, u periodu ste kad je moguć brz oporavak.

Najbolji dan: 14. avgust

Najlošiji dan: 12. avgust

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U odličnom ste periodu, a naročito će rođeni u septembru ostvarivati sjajne rezultate. Isticaćete se idejnim rešenjima koja će oduševljavati vaše šefove. Neki će svoju sreću potražiti radeći u inostranstvu.

Ljubav: Događaji će biti neočekivani, ali zato pozitivni. Ne pokušavajte da donosite zaključke ili usmeravate tok ljubavnih priča. Razvoj nekih situacija odvijaće se na način da na njih nećete moći direktno da utičete. Prepustite se zbivanjima i uživajte jer je Venera u vašem znaku!

Zdravlje: Dobar Venerin uticaj biće zaslužan za vaš optimizam i život pun zabave. Interesovaće vas alternativna medicina, zdrava ishrana i meditacije. Ako imate još slobodnih dana godišnjeg, makar preko vikenda otputujte na more.

Najbolji dan: 9. avgust

Najlošiji dan: 11. avgust

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Privatni preduzetnici moraće da ulože mnogo truda i umeća, kako bi naplatili usluge ili se pokrenuli s mrtve tačke. Umetnici će stagnirati u stvaralačkom radu i patiti od manjka inspiracije.

Ljubav: Razmišljaćete o greškama i propustima, prisećati se prošlosti i strahovati od budućnosti. Ako ste u dugoj vezi ili braku osetićete zasićenost i rutinu, a slučajan susret bi lako mogao da vas uplete u mrežu preljuba i strasti. Budite na oprezu!

Zdravlje: Izlazite iz kriznog perioda, pa se vraćaju vaša snaga i elan. Najosetljivija tačka vašeg zdravlja biće nervi – lako ćete se uznemiriti, biti napeti i teže spavati, pa je moguća i nesanica. Prijaće vam med i čajevi.

Najbolji dan: 10. avgust

Najlošiji dan: 13. avgust

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Merkur u znaku Lava upućuje na intenzivniju saradnju s inostranstvom i strancima, naročito kada je posredi profesionalno usavršavanje, sklapanje novih ugovora ili neki trgovački poslovi.

Ljubav: Kontakti s prijateljima, sadržajniji društveni život ili putovanja pomoći će vam da promenite neke stavove, priđete novoj simpatiji ili razrešite emotivne dileme. Nemojte se opterećivati propustima iz prošlosti, nego gledajte vedrije na budućnost.

Zdravlje: Vladavina Lava je vaš odličan astrološki period u kojem osećate da imate mnogo energije, pa ste u danima kada će vas zdravstvene tegobe zaobilaziti u širokom luku. Najbolje će vas opuštati turistička putovanja.

Najbolji dan: 13. avgust

Najlošiji dan: 15. avgust

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kako biste bili uspešniji, obuzdajte tvrdoglavost i ponekad priznajte da niste u pravu. Diplomatijom i taktiziranjem lakše ćete se probijati kroz lavirint poslovnih zbivanja i napetih situacija.

Ljubav: Bićete odlučni donećete značajne ljubavne odluke, bilo da je reč o stabilizovanju već postojećeg odnosa, ulasku u novu vezu ili sklapanju braka. Ipak, pripazite na nešto nepovoljniji period od 12. 8, kada biste mogli da donesete pogrešne emotivne odluke.

Zdravlje: Niste baš u sjajnom periodu, pa možete da osetite da se brže umarate i gubite energiju. Pripazite na ishranu, naročito ako imate višak kilograma. Dijeta sa što manje ugljenih hidrata brzo bi dala dobre rezultate.

Najbolji dan: 14. avgust

Najlošiji dan: 12. avgust

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Postaćete borbeniji i ambiciozniji. Vredno ćete raditi, biti snalažljivi, a ima i indikacija da ćete bolje zarađivati. Međutim, pripazite se brzopletosti i naglih odluka koje bi mogle da vas odvedu u pogrešan smer.

Ljubav: Blistaćete šarmom koji neće biti nametljiv, ali će svako moći da ga prepozna. Susret početkom nedelje donosi mogućnost da se probude osećanja. Nije isključena veza s osobom iz drugog grada ili susret sa znancem koji će biti više nego uzbuđujući.

Zdravlje: Čuvajte se fizičkog naprezanja. Ne nosite teške predmete, a ako ste sportista, pazite se povreda. Povremeno ćete osećati unutrašnju napetost koju ćete ispoljavati. Možda ste u poslednje vreme previše pod stresom.

Najbolji dan: 9. avgust

Najlošiji dan: 13. avgust

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: U centru pažnje biće kadrovska preraspodela poslova, putovanja i odnosi s kolegama i nadređenima. Neki od vas biće češće na terenu, preseliti se u druge radne prostorije ili dobiti nove kolege.

Ljubav: Ako već nemate volje za razgovor s partnerom, nadoknadite manjak komunikacije fizičkim dodirima kako bi voljeni bio siguran u vaša osećanja prema njemu. Samci, nemojte biti tajanstveni ako vam se neko sviđa. Radije nastupite hrabro i izazovno.

Zdravlje: Ako i inače imate problema sa želucem ili bolujete od gastritisa, mogli biste da osetite jačanje ili povratak neprijatnih simptoma. Međutim, od 12. 8. na vašoj strani će biti Mars, pa vam se vraćaju energija i optimizam.

Najbolji dan: 11. avgust

Najlošiji dan: 15. avgust

(Kurir.rs/ 24sata.hr)