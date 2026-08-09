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Bivša provalnica otkrila je vrste domova koji su joj bili najlakše mete i šta možete učiniti da zaštitite svoj dom od krađe.

Ova dvadesetšestogodišnjakinja, koja je odlučila da ostane anonimna, tvrdi da je odslužila dve od tri godine zatvorske kazne za svoje zločine. Počela je da provaljuje u kuće sa 18 godina dok je živela na ulici i borila se sa zavisnošću, piše Miror.

„Provaljivala sam kako bih ukrala stvari koje sam mogla da prodam za drogu i tako podržavala svoje loše navike”, priznala je na Reditu.

No, dodala je da je sada rehabilitovana, udata i majka prelepe devojčice. „Imam posao i vodimo srećan život. I dalje se borim sa nekim stvarima, ali sada sam u puno boljem mentalnom stanju”, kaže.

Foto: Profimedia

Na pitanje kako je odlučivala u koje kuće da provali, otkrila je nekoliko ključnih faktora:

Kuće bez pasa – „Izbegavala sam domove sa psima jer bi mogli da zalaju i privuku pažnju. Sad znam da psi laju na sve, ali tada mi je to bio rizik.”

Kuće bez kamera – „Sigurnosne kamere su bile crvena zastavica – ako bih ih videla, nastavila bih dalje.”

Kuće bez automobila ispred ulaza tokom dana – „Ako bih primetila da nema automobila ispred kuće u radno vreme, to je bio dobar znak da je kuća prazna.”

Zadnji ulazi i prozori – „Posebno sam ciljala kuće sa zadnjim ulazom i prozorima na koje se lako može popeti.”

Nekada je ulazila uklanjanjem okvira vrata, ali je kasnije prešla na praktičniju metodu – razbijanje prozora.

Bivša provalnica savetuje nekoliko mera zaštite:

Sigurnosne kamere – „Odličan su način odvraćanja lopova, ali ih treba pravilno postaviti i koristiti. Kamere na vratima, poput Ring kamera (Ring / video-interfona), pomažu u identifikaciji uljeza.”

Alarmni sistemi – „Efikasni su ako ih ljudi pravilno koriste. Mnogi ih imaju, ali ih ne aktiviraju.”

Uključen televizor – „Ostaviti TV uključen može stvoriti utisak da je neko kod kuće, što lopove može odvratiti od njihove namere.”

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Kako zaštititi automobil? Osim kuća, objasnila je i kako su automobili česte mete provalnika:

Kamere na kontrolnoj tabli (Dashcam) – „Vidljive kamere usmerene prema prednjem i zadnjem delu automobila mogu da odbiju lopove, uključujući i mene.”

Zaključavanje automobila – „Ako bih videla otključan automobil, to bi mi bila prilika, ali ako je zaključan, nije mi bilo vredno truda.”

Na kraju, napominje da je najveći rizik od provale tokom dana, a ne noću, suprotno onome što većina ljudi misli. „Noćne provale su više stvar fikcije. Prava opasnost dolazi tokom dana kada su kuće prazne”, objašnjava ona.

(Kurir.rs/Index.hr)