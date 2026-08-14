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Čuveni psihijatar Sigmund Frojd i njegova supruga Marta imali su krajnje nesvakidašnji odnos. Bili su vereni četiri godine što je bilo u skladu sa normama društva na početku 20. veka. Svu strast čuvali su za prvu bračnu noć, a do tada su razmenjivali ljubavna pisma, on je izražavao veliku ljubomoru pa joj je zamerao prisnost sa njenim rođakom Fricom. I to je početak priče o njima.

Sigmund Frojd se u Martu zaljubio na prvi pogled. Ona je poticala iz ortodoksne jevrejske porodice uda, a on je bio ateista u to vreme bez ikakvog položaja u društvu, veridbu su čuvali u tajnosti koliko god su to mogli. Kada je njena majka Emelin, preselila svoje ćerke iz Beča u Hamburg, bio je to početak njihove četvorogodišnje razdvojenosti. Za to vreme videli su se četiri puta.

"Napisali su stotine pisama jedno drugom. Mislim da može da se kaže da je Marta zaista bila prva učenica na svetu u psihoanalizi", napisao je Martin prvi biograf.

Sigmund i Marta Frojd Foto: Profimedia

Za osam godina braka dobili šestoro dece

Frojd je u pismima izražavao ogromnu ljubomoru, tražio je od Marte da ne ide na klizanje jer bi to značilo da će držati za ruku sa drugim muškarcem. Poslušala ga je pa je provodila vreme u kući sa majkom i sestrom Minom ili bi odlazila u pozorište, a njega je i to zabrinjavalo jer je smatao da umetnici mogu jednom pesmom da osvoje ženu.

Kada je njegova karijera počela da napreduje, pa je ispunio kriterijume njene majke, venčali su se u Vandbeku, uz verski obred, iako je on bio ateista, kako bi njihov brak bio priznat u Austriji.

Stan gde se nalazila njegova ordinacija bio je veoma skroman. Za osam godina braka dobili su šestoro dece koji su se zvali: Matilda, Žana, Oliver, Ana, Martina i Sofija, koja je nažalost rano preminula.

Porodica Sigmunda Frojda Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Posle rođenja šestog deteta Marta i Sigmund Frojd više nisu bili intimni. "Svaki put kada imamo odnose, ja zamišljam drugog muškarca. Tako i doživim zadovoljstvo", rekla mu je i to je dovelo do prekida daljih odnosa. On se zbog toga kasnije pitao- šta to žena hoće.

Sve mu je oprostila pa i aferu sa svojom sestrom

"Da ne znam sa koliko ozbiljnosti moj suprug prilazi svom radu, priznajem da bih bila ubeđena da je psihoanaliza jedan oblik pornografije", rekla je Marta Frojd svom bliskom prijatelju. Ona je bila konzervativna, racionalna, religiozna, odana žena. Njena majka je bila ubeđena da je Frojd obmanuo njenu ćerku, kao i da Marta toga nije bila svesna.

Čuveni par živeo je pod istim krovom sa njenom mlađom sestrom Minom sa kojom je Frojd provodio dosta vremena. Odlazili bi u švajcarske planine i razgledali italijanske spomenike dok je Marta bila trudna, porađala se i vodila računa o deci.

Sigmund Frojd Foto: Profimedia

Kružile su glasine da su Frojd i Mina bili ljubavnici, pisma koja su razmenjivali neobjašnjivo su nestala. Marta je sve to tolerisala jer je smatrala da ona i deca treba da budu izvan njegovih odnosa sa pacijentkinjama kao i sa njenom sestrom.

Bila su poznata i Frojdova prijateljstva sa pripadnicima istog pola, kao i naklonost njihove ćerke Ane prema ženama.

Biograf Sigmunda Frojda Ernest Džouns istakao je da je Marta bila najbolja prijateljica i podstrek u poslu čuvenom psihijatru. Bila je veoma brižna prema njemu, ostalo je zabeleženo da mu je čak stavljala pastu za zube na četkicu i da mu je svako veče spremala odeću za naredni dan kao i da mu je redovno pakovala maramice koje je on koristio u velikim količinama. Spasla ga je od moguće kokainske zavisnosti dok je eksperimentisao sa narkotikom. "Moj život je sada izgubio svaki smisao", rekla je posle njegove smrti.

(Kurir.rs/Blic žena)

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