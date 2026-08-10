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Polazak deteta u prvi razred za većinu roditelja donosi uzbuđenje, ali i čitav niz novih obaveza. Za jednu Amerikanku koja živi u Srbiji početak školovanja ćerke bio je posebno iskustvo, jer se, osim sa srpskim jezikom, suočila i sa detaljem iz našeg obrazovnog sistema koji je potpuno iznenadio.

Snimak koji je objavila na TikToku pre dve godine ponovo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža i pokrenuo raspravu o tome koliko đaci u Srbiji već od prvog razreda imaju školskih knjiga.

Amerikanka je objasnila da njena ćerka još ne govori potpuno tečno srpski, što joj je od samog početka predstavljalo najveću brigu.

„Moja ćerka ide u prvi razred, ali još ne govori tečno srpski, kao ni ja. Zato sam veoma zabrinuta“, ispričala je pratiocima.

Gomila udžbenika

Ipak, jezička barijera ubrzo je dobila konkurenciju kada su u njihov dom stigli udžbenici.

Pokazujući pred kamerom knjige namenjene jednom prvaku, Amerikanka nije krila iznenađenje.

„Primili smo udžbenike pre nekoliko dana, a pogledajte koliko ona već ima knjiga“, rekla je dok je snimala gomilu školskog materijala.

Posebno ju je zbunilo to što je reč tek o prvom razredu osnovne škole, pa se odmah zapitala šta će njenu ćerku čekati u narednim godinama.

„Ako već u prvom razredu ima toliko knjiga, ne mogu ni da zamislim šta će biti u drugom. Zaista ne želim da znam“, dodala je.

Balkan se javio

Video je privukao veliki broj komentara, a korisnici iz Srbije i okolnih zemalja brzo su počeli da dele sopstvena iskustva sa školovanjem.

„Dobro došli na Balkan“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi tvrdili da ni u susednim zemljama situacija nije mnogo drugačija.

„Prvaci u Hrvatskoj imaju još više knjiga“, „Škole u Srbiji su zahtevnije nego u Americi“ i „Zamislite kako je tek u srednjoj školi“, bili su samo neki od komentara koji su se nizali ispod njenog snimka.

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