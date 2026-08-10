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Mnogima od vas se sigurno činilo da poslednje dve godine stalno udarate glavom o zid, koliko god se trudili da pošteno radite i idete napred. Srećom, zvezde su rešile da sklone oblake i pošalju dugo očekivano sunce! Mesečevi čvorovi su promenili svoje pozicije i prekinuli teški dvogodišnji ciklus pun iskušenja, tuga i nepravdi.

Ovu prelepu vest potvrdila je i poznata astrološkinja Emi Demjur, koja ističe da su 4 znaka horoskopa prošla kroz neverovatne testove izdržljivosti od 2024. godine do danas. Svi ti teški lekcijski ciklusi su zvanično zatvoreni, pa sada sledi zasluženi odmor i period kada vam sve ide od ruke.

Devicama konačno pada kamen sa srca

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Svaki vaš korak u protekle dve godine delovao je kao da gazite po trnju, bez obzira na to koliko ste snage i truda ulagali u posao ili porodicu. Južni čvor u vašem znaku pravio vam je ozbiljne zbrke sve do jula, prisiljavajući vas da napustite svoju zonu komfora i sve ono što vam je bilo poznato i sigurno.

Sada kada se Južni čvor preselio u Lava, taj ogroman pritisak nestaje kao rukom odnešen. Univerzum vam više ne stoji na putu, pa možete da očekujete pregršt novih prilika, napredak na svim poljima i veliku sreću koju ste i te kako zaslužili.

Ribe su preživele najteži period u životu

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Pred vama je bio izuzetno težak i iscrpljujući put na kom ste doživeli više razočaranja i bolova nego bilo ko drugi u vašem okruženju. Prisustvo Severnog čvora i Saturna u vašem znaku donelo vam je dane pune suza, toksičnih odnosa i stagnacije, gde ste svoje snove morali da stavite na čekanje.

Astrolog napominje da je ovo bio jedan od najtežih perioda u celom vašem životu, ali iz njega izlazite kao potpuno nova, jača osoba. Prošlo je vreme kada ste pristajali na mrvice i trpeli ljude koji vam crpe energiju, jer sada za vas počinje vreme neviđenih radosti i velikih blagoslova.

Blizanci okreću novi list i u karijeri i u ljubavi

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Nije tajna da imate ogromne želje i planove, ali sve što ste započeli u poslednje dve godine pretvaralo se u uspone i padove bez pravog rezultata. Kad god biste napravili jedan korak napred, činilo se da vas nepovoljne okolnosti vrate dva koraka unazad, ostavljajući vas u konstantnom stresu.

Pomeranjem mesečevih čvorova, život za vas postaje znatno lakši i jednostavniji. Zaboravite na dosadnu svakodnevicu i poslove kojima niste zadovoljni - od ovog trenutka vaš emotivni život i poslovni status dobijaju ozbiljno pojačanje i sve kreće na bolje.

Strelčevima su vrata sreće širom otvorena

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Koliko god da ste po prirodi optimistični i vredni, život vam u prethodnih 24 meseca jednostavno nije davao plodove koje ste očekivali. Razočaranja su se nizala jedno za drugim, a prepreke su se pojavljivale tamo gde ste se najmanje nadali.

Prepreke i ograničenja koja su vas kočila na putu do najvećih ciljeva sada su potpuno uklonjena. Pred vama je čist put bez blokada, pa je pravo vreme da opet sanjate veliko i prihvatite divne prilike koje samo što nisu počele da pljuste sa svih strana.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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