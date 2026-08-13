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Odabir sedišta važan je deo rezervacije leta. Neki putnici su spremni da doplate za više prostora za noge, dok drugi biraju sedište uz prolaz kako bi lakše ustajali. Sedište uz prozor najčešće odgovara onima koji žele da spavaju, rade ili jednostavno gledaju kroz prozor, dok ima i onih kojima ne smeta sredina.

Ako ne uspete da dobijete željeno mesto ili tokom ukrcavanja primetite nekoliko praznih sedišta, lako je pomisliti da biste mogli da se premestite. To je posebno primamljivo na slabije popunjenim letovima, kada prazan red izgleda kao idealna prilika za malo više komfora. Ipak, pre nego što promenite mesto, najbolje je pitati kabinsko osoblje. Na nekim letovima raspored putnika deo je plana opterećenja i ravnoteže aviona.

Stjuardesa objasnila šta znači šifra abp tokom leta Foto: Shutterstock/Kostiantyn Voitenko

Zašto je važno gde putnici sede?

Raspored težine u avionu nije proizvoljan. Za svaki let se izračunavaju težina i položaj težišta aviona, pri čemu se uzimaju u obzir putnici, prtljag, teret i gorivo. Težište mora da ostane unutar propisanih granica kako bi avion tokom leta mogao bezbedno i predvidivo da reaguje.

Na gotovo praznom letu raspored putnika može da ima veći uticaj na ravnotežu nego kada je kabina puna. Zbog toga pre poletanja može da bude potrebno ograničiti gde će putnici sedeti ili ih zamoliti da se premeste.Prema američkoj Saveznoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA), raspored težine u avionu nije proizvoljan. FAA u svojim pravilima za kalkulaciju težine i ravnoteže predviđa i podelu putničke kabine na zone, upravo kako bi se kontrolisalo gde su putnici raspoređeni.

Foto: Shutterstock

Zato zahtev člana posade da sednete na drugo mesto nije nužno povezan s vašim ličnim sedištem. Može biti deo operativnog plana za određeni let. U proračunima se mogu koristiti standardne prosečne težine putnika, a u određenim okolnostima i stvarne težine.

U nekim situacijama ravnotežu je moguće regulisati i rasporedom prtljaga, tereta ili goriva. Kod određenih aviona mogu se koristiti i druga sredstva za podešavanje opterećenja, u zavisnosti od tipa aviona i operativnim okolnostima.

Stjuardesa objasnila šta znači šifra abp tokom leta Foto: Shutterstock

Ne znači da ne smete nikad da se premestite

Ravnoteža aviona nije jedini razlog zbog kog posada možda neće da vam dozvoli da sednete na drugo mesto. Ako ukrcavanje još traje, prazno sedište može biti rezervisano za putnika koji tek treba da uđe u avion. Osim toga, sedište koje izgleda slobodno može da pripada drugoj putničkoj klasi ili da bude mesto za koje se dodatno plaća.

Čak i kada je let gotovo prazan, zato nije dobra ideja jednostavno uzeti drugo mesto bez pitanja. Pravila se razlikuju među prevoznicima i zavise od konkretnog aviona i rasporeda sedišta. Ako želite da promenite mesto, pitajte člana posade i sledite njegova uputstva.

Foto: Alex Segre/UCG/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

To je naročito važno tokom ukrcavanja i pre poletanja, kada posada mora da ima tačan pregled rasporeda putnika. FAA navodi da se pri proračunu ravnoteže mogu uzeti u obzir konkretni redovi ili zone u kojima putnici sede.

Ako vam je vaše sedište neudobno, želite da sednete bliže porodici ili imate neki drugi razlog za promenu, najbolje je da se jednostavno obratite kabinskom osoblju. Ako postoji mogućnost premeštanja, posada će vam reći gde možete da sednete, prenosi Index,hr.

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