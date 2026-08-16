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Promena posla za većinu je uobičajen deo karijere, ali sama pomisao na traženje novog posla može da bude iscrpljujuća. Jednom 27-godišnjaku, međutim, slučajan imejl doneo je neočekivano unapređenje i postao važna lekcija. Svoju priču je podelio na Redditu, ali je njegova objava u međuvremenu izbrisana.

Radio je kao mlađi analitičar u tehnološkoj kompaniji, a jednog jutra, nakon samo dva sata sna, hteo je da svom menadžeru pošalje kratak izveštaj. Umesto samo njemu, zbog umora je greškom pritisnuo opciju "pošalji svima" i poruku poslao celom odeljenju.

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"Radio sam u srednje velikoj tehnološkoj kompaniji. Kultura se delimično svodila na Slack emotikone i odlaganje zadataka koje niko zapravo nije želeo da preuzme. Bio sam ambiciozan, ali prilično nesiguran. Uglavnom sam radio u tišini, proveravao tabele po tri puta i nadao se da niko neće primetiti ako ostanem duže na poslu", napisao je.

U poruci koju je greškom poslao pisalo je samo: "Brojke su u redu, javljam se kasnije s detaljima". Međutim, van konteksta poruka je zazvučala kao da najavljuje njegov odlazak iz kompanije.

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"U trenutku kad sam pritisnuo 'pošalji', nisam ništa shvatio. Ispijao sam hladnu kafu i razmišljao o ručku, a onda je Slack bukvalno eksplodirao. Ljudi koje jedva poznajem slali su mi poruke: 'Čekaj, šta?!' i 'Gde ideš?'. Jedan stažista mi je doneo keks, kao da je to oproštajni poklon. Dok sam shvatio šta sam uradio, jedan od šefova već mi je poslao mejl: 'Nađimo se kasnije da porazgovaramo o tvom odlasku'. Hteo sam da se sakrijem pod sto i ostanem tamo zauvek", ispričao je.

Potpuno posramljen, idućeg jutra je otišao u kancelariju svog menadžera kako bi se izvinio. Međutim, umesto ljutnje dočekao ga je smeh. "Pokazao mi je prepisku iz koje se videlo da direktori već nagađaju zašto odlazim. Neko je čak pretpostavio da pokušava da me preotme konkurencija", prepričao je.

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Neočekivana ponuda

Umesto otkaza, potpredsednik kompanije ga je pozvao na sastanak i rekao mu: "Ako razmišljaš o odlasku, reci nam šta je potrebno da ostaneš".

"Uspaničio sam se i priznao istinu, da je sve bila greška i da ne idem nigne. On se samo nasmešio i rekao: 'Onda iskoristi ovo kao priliku. Šta želiš od svog posla ovde?'. To me niko nikada nije pitao. Uvek sam se bojao da priznam da želim više odgovornosti, izazovnije projekte i, iskreno, veću platu. Budući da sam mislio da ću ionako dobiti otkaz, samo sam sve izgovorio", napisao je.

"Na moje potpuno iznenađenje, pristao je. U roku od mesec dana dobio sam unapređenje na poziciju koju se nikad ne bih usudio da tražim. Sve zbog jedne slučajne rečenice."

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Greška koja je postala lekcija

Ovaj događaj, tvrdi, postao je legenda u kompaniji koju čuje svaki novi zaposleni.

"Kolege su mi čak dale nadimak 'Slučajni pregovarač'. Smešno je, ali naučilo me nečemu važnom. Ponekad su greške kojih se najviše bojimo upravo one koje nas podstaknu da nadiđemo sopstvena ograničenja. Da se ta greška nije dogodila, verovatno bih i dalje tiho radio u svom ćošku, previše nervozan da zatražim ono što zaslužujem", zaključio je.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Markus Bruner šef