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Voditeljka jutarnjeg programa "Good Morning Memphis" Dominik Dilon objasnila je zašto je nedavno nakratko zaspala tokom prenosa uživo. Dilon je otkrila da je noć pre spavala samo dva sata jer je bdela nad svoje dvoje male dece. Umor je na kraju savladao voditeljku pred kamerama, a snimak tog trenutka postao je viralan.

Neprospavana noć pre emisije

U gostovanju u emisiji "Today" Dilon je opisala noć koja je prethodila incidentu.

"Suprug mi je radio duplu smenu na železnici. Imam dvogodišnje dete i bebu od osam meseci. Pokušavala sam da ih uspavam oko osam uveče, ali moja osmomesečna ćerka jednostavno nije htela da zaspi", rekla je.

Ispričala je da njenoj mlađoj ćerki rastu zubi i da nije mogla da je smiri, bez obzira na to što je pokušavala.

"Dala sam joj lek za ublažavanje bola, ali ništa nije pomagalo", kazala je. "I dok sam se okrenula, bilo je već 22.30 ili 23 sata pre nego što sam uspela da je uspavam. Nakon toga sam imala samo par sati odmora pre nego što sam morala da ustanem i krenem na posao."

Zaspala pred kamerama

Dillon je otkrila da uopšte nije bila svesna da je zaspala tokom emisije. Shvatila je šta se dogodilo tek kada joj je "meteorološkinja Britani Dabos šapnula ime s drugog kraja prostorije".

Dodala je da niko iz režije nije reagovao jer su mislili da "gleda u svoj tablet". U šali je prokomentarisala: "Jer ko zaspi u jednom minutu, sedeći uspravno pred kamerama?"

Kad se trgnula, Dilon kaže da je bila užasnuta.

"Otvorila sam oči, a program je upravo prelazio na sledeći kadar. Pomislila sam: 'O moj Bože. Ne mogu da verujem da mi se ovo upravo dogodilo. Umirem od blama'", ispričala je. "Ispod stola sam se štipala i mislila kako je ovo sigurno neka noćna mora. Jedna od onih poslovnih mora, jer ovo nije moj život trenutno."

Podrška roditelja i javnosti

Iako je Dilon bilo neprijatno zbog kratke dremke, internet je reagovao s mnogo razumevanja i podrške. Mnogi su u komentarima ispod viralne objave istakli koliko rane jutarnje smene mogu da budu zahtevne uz malu decu kod kuće i pozvali na razumevanje.

Tokom gostovanja u emisiji "Today" Dilon je naglasila da ju je dirnulo što "ljudi razumeju kroz šta prolazim kao majka". Iskoristila je priliku i poručila drugim roditeljima da i oni "rade sjajan posao".

"Majkama poručujem - te duge noći se isplate", rekla je. "Nastavite da dolazite na posao, dajte sve od sebe, a onda se vratite kući i dajte sve od sebe i svojoj deci, jer sve što oni žele jeste da njihovi roditelji budu uz njih."

Šale na svoj račun

Ovo je bio prvi put da je Dilon javno detaljno govorila o situaciji, iako je na nju aludirala u nekoliko objava na društvenim mrežama. Nakon emisije podelila je selfi svog kolege voditelja Ernija Frimana na kojem se ona u pozadini pretvara da spava.

Sledećeg dana je objavila i citat Arnolda Švarcenegera: "Svakog jutra imate dva izbora: da nastavite da spavate sa svojim snovima ili da se probudite i lovite ih." Dilon, koja je poreklom iz Kalifornije, dodala je: "Mudre reči mog bivšeg guvernera."

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