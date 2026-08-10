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Bezazleno kupanje na jednoj zabačenoj plaži na Okinavi pretvorilo se u susret koji je mogao da ima mnogo ozbiljnije posledice. Melani, koja živi na ovom japanskom ostrvu, ronila je sama kada je u vodi oko sebe primetila veliki broj kubomeduza, poznatih po izuzetno snažnom otrovu.

Snimak neprijatnog iskustva objavila je na TikToku, gde je pokazala trenutak u kojem kameru okreće prema vodi i otkriva šta se nalazi oko nje. Nakon izlaska iz mora videli su se i tragovi uboda na njenoj levoj podlaktici, dok je kasnije priznala da je čitava situacija „mogla da prođe mnogo gore“.

Oprez u vodama Okinave zaista nije bez razloga. Tamošnje vlasti su za period od 1. juna do 30. septembra 2026. izdale upozorenje zbog takozvane habu meduze, vrste Chironex yamaguchii, koja se smatra jednom od najopasnijih morskih životinja u tom području.

Opasnost i u plićaku

Kubomeduze ne moraju da se nalaze daleko od obale. Vrsta koja živi oko Okinave pojavljuje se i u plitkim vodama uz plaže i luke, naročito od maja do oktobra. Odrasle jedinke mogu imati klobuk visok oko deset centimetara, dok njihovi pipci mogu dostići dužinu od približno metar i po.

Na pipcima se nalaze žarne ćelije koje pri dodiru ubrizgavaju otrov. Ubod može izazvati veoma jak bol, a kod težih slučajeva mogu se javiti ozbiljne reakcije. Na Okinavi su zabeleženi i smrtni ishodi nakon uboda kubomeduza.

Melani je nakon susreta pokazala tragove koje su meduze ostavile na njenom telu, a njen snimak pogledalo je više od dva miliona ljudi. U komentarima su se ubrzo pojavila upozorenja, ali i iskustva drugih korisnika.

„Od uboda te meduze dobila sam autoimunu bolest s kojom se borim više od 10 godina. Devojko, budi oprezna“, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala:

„Bože, u Australiji su te meduze veličine nokta i obično te ubiju za par minuta. Ako ne umreš, trpiš neverovatne bolove do kraja života i ostaneš u užasnom stanju. Mislila sam da o njima pričaš, pa sam se prestravila.“

Nije otišla kod lekara

Kada su je pratioci pitali šta su joj rekli u bolnici, Melani je otkrila da lekarsku pomoć uopšte nije potražila.

„Nisam išla u bolnicu. Prvi simptomi opasni po život pojave se unutar nekoliko minuta od uboda. Kako se meni ništa takvo nije dogodilo, zaključila sam da sam dobro“, rekla je.

Ipak, njen postupak ne treba posmatrati kao preporuku. Zvanično upozorenje vlasti Okinave savetuje da se nakon prve pomoći zbog uboda habu meduze potraži medicinska pomoć u bolnici ili ambulanti.

Jedan od pratilaca primetio je da se na plažama tokom sezone meduza obično postavljaju upozorenja, ali je Melani objasnila zbog čega ih na mestu na kojem je ronila nije bilo.

„Ovo je vrlo zabačena plaža za koju malo ko zna. Vlasti ne mogu baš svaki dan da proveravaju svaku plažu na Okinavi i postavljaju obaveštenja“, rekla je.

Kasnije je opisala i kako je sama doživela ubod.

„Kažu da jako boli, to je najopasnija meduza u Japanu. Srećom, nisam jako osetljiva na bol pa nisam mnogo osetila. Zavisi i od toga koliko si dugo bio izložen, jesi li je samo okrznuo ili si se zapleo u nju. To bi bilo jako loše i može biti smrtonosno za nekoliko minuta. Prošli put kad me opekla, svrab me mučio tri meseca“, ispričala je.

Kako izbeći ubod

Vlasti Okinave savetuju kupačima da tokom sezone biraju delove plaža zaštićene mrežama protiv meduza i da što veći deo kože prekriju odgovarajućom odećom za plivanje. Poseban oprez potreban je upravo tokom letnjih meseci, kada je broj incidenata najveći.

Ukoliko ipak dođe do uboda ove vrste, zvanično uputstvo za Okinavu jeste da se pogođeno mesto ne trlja, da se izađe iz vode i potraži pomoć. Za habu meduzu preporučuje se obilno nanošenje sirćeta na pipke, njihovo pažljivo uklanjanje, a zatim hlađenje bolnog mesta ledom ili hladnom vodom i odlazak po medicinsku pomoć.

Kubomeduze, inače, nisu potpuno nepoznate ni mnogo bližim morima. Vrsta Carybdea marsupialis prisutna je u Sredozemnom moru, a naučni radovi beleže njeno pojavljivanje i u Jadranu.

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