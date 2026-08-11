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Dnevni horoskop za 11. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju svim pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Ovaj dan donosi vam poboljšanje poslovne komunikacije sa saradnicima. Vaše ideje biće prihvaćene. Očekuje vas posebno burna ljubavna dinamika. Sastanak s veoma privlačnom osobom. Problem s bubrezima, moguć je pesak ili čak kamen.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Polje saradnje je naglašeno i donosi vam pozitivne rezultate u pregovorima. Nastupate s velikom sugestivnošću i postižete uspeh. Vaš odnos s partnerom je korektan iako imate osećaj da u svemu fali peti element. Uradite osnovne analize krvi.

Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Sada možete očekivati lakšu komunikaciju sa saradnicima. Uskoro vas očekuje prelazak na neko odgovornije radno mesto. Čuvajte se paralelne ljubavne veze. Postoji mogućnost da budete razotkriveni, naročito ako vam je partner neko s posla. Prijao bi vam odlazak u spa-centar.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Poći će vam za rukom da rešite krupan administrativni problem. To će vam omogućiti da realizujete svoj plan. Dopada vam se osoba koja se ponaša protivrečno. Ne znate šta da mislite, sačekajte da vam to pokaže vreme. Melanholični ste, jako osetljivi.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Iznenadno poslovno putovanje proteći će u znaku konstruktivnog sporazuma. Odličan period za finansijsko unapređenje. Ovaj dan donosi izazov. Ljubav na prvi pogled sa osobom koju upoznajete preko prijatelja. Više se odmarajte. Potreban vam je dobar san.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Nesuglasice i nesporazumi na poslu mogu da vas izbace iz takta. Okruženi ste manipulativnim osobama, budite obazrivi prilikom izlaganja. Zajedničko putovanje s partnerom doneće vam mnogo zadovoljstva i sjajan provod. Probavne smetnje.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Problematičan dan ukoliko u razgovoru s nadređenima budete neodmereni. Danas se možete suočiti s nekom nepravdom na poslu. Partner ispoljava nepoverenje prema vama, a to vas vređa. Potražite rešenje problema što pre. Variranje pritiska.

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Poslovni pregovori na sastancima proteći će u najboljem redu. Priprema se prelazak na novu, višu poziciju. Sve više se okrećete prošlosti i sumirate svoje ljubavno iskustvo. Osećate se neshvaćenim. Problem s perifernom cirkulacijom.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Saradnja sa inostranstvom može da vam donese natprosečne rezultate, ali i značajan finansijski dobitak. Nezadovoljni ste partnerom, ali u isti mah niste u stanju da nešto bitno promenite. Pronađite pravi pristup. Bolovi u lumbalnom delu kičme.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Vaše polje finansija stavlja akcenat na pitanje raspolaganja novcem. Odličan je period da krenete u investicije. Moguć je sudbinski susret sa osobom u znaku Raka ili Bika. Ubrzo potom uslediće vaše zbližavanje. Reumatični zglobovi, potrebna vam je terapija.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Ključ uspeha za ovaj dan je da se usredsredite na posao i ne komentarišete rad ostalih zaposlenih. Moguće su spletke. Osećate se usamljenim iako ste u vezi. Osećaj neshvaćenosti ćete prevazići otvorenim razgovorom. Obratite pažnju na ishranu, kilogrami se gomilaju.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Prisutna je izoštrena analitičnost, ali i želja da dosta toga tajno uradite. Upravo vam u okviru jednog tajnog projekta sledi uspeh. Očekuje vas poznanstvo s privlačnom osobom u znaku Device ili Blizanaca. Pojačana emotivna osetljivost.

Ribe Foto: Shutterstock

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