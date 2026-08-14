Slušaj vest

Harem je bio zatvoreni deo tradicionalnog muslimanskog domaćinstva namenjen ženama, deci i članovima porodice, čiji je pristup muškarcima izvan porodice bio strogo ograničen. Sama reč "harem" potiče od arapske reči haram, što znači zabranjeno ili nedostupno, a u osmanskom kontekstu termin je vremenom dobio i posebno značenje - označavao je privatni deo sultanovog dvora u kojem su živeli članovi carske porodice i njihovo osoblje.

palata Topkapi - harem Foto: Ayhan Altun / Alamy / Profimedia

Carski harem u palati Topkapi

Jedan od najpoznatijih i najintrigantnijih delova palate Topkapi u Istanbulu jeste carski harem, koji je bio zatvoren i strogo kontrolisan deo dvorskog kompleksa u kojem je vekovima živela carska porodica, zajedno sa konkubinama, služavkama i osobljem zaduženim za njegovo funkcionisanje. Harem nije bio samo privatni prostor sultana, već složena institucija sa sopstvenom hijerarhijom, pravilima i svakodnevnim životom.

Pristup haremu bio je strogo ograničen, a za njegovu bezbednost i unutrašnju organizaciju bili su zaduženi evnusi, od kojih su posebno važnu ulogu imali crni evnusi. Na vrhu njihove hijerarhije evnuha nalazio se glavni crni evnuh, koji je vremenom postao jedan od veoma uticajnih službenika na dvoru. Njegova uloga nije se svodila samo na čuvanje ulaza u harem, već je imao je administrativne dužnosti i pristup najvišim članovima dinastije.

Pogledajte u galeriji fotografije predstava crnih evnuha:

1/5 Vidi galeriju Crni evnusi prikazani u palati Topkapi Foto: Kurir/M.F.

U haremu su živeli članovi sultanove porodice - njegova majka, supruge i konkubine, deca, kao i određeni prinčevi, ali i veliki broj žena i muškaraca koji su činili njegovo osoblje. Ceo kompleks bio je organizovan kao zaseban svet, sa hodnicima, dvorištima, salonima, kupatilima, spavaćim odajama i prostorijama namenjenim različitim funkcijama.

Jedan od najpoznatijih prolaza u haremu jeste "zlatni put" (Altın Yol), dugačak hodnik koji je povezivao različite delove kompleksa sa sultanovim privatnim odajama, pa je predstavljao jednu od važnih veza između prostora u kojem su boravile žene harema i sultanovih odaja. Njime je sultan mogao da se kreće između svojih privatnih prostorija, odaja konkubina, odaja majke sultanije i drugih delova kompleksa. Kada bi neka konkubina bila izabrana da provede noć sa sultanom, vodili bi je kroz harem do njegovih privatnih prostorija baš kroz "zlatni put".

Palata Topkapi - harem - Zlatni put do odaja sultana Foto: Kurir/M.F.

Stroga hijerarhija

Život u haremu bio je uređen veoma strogom hijerarhijom. Na njegovom vrhu nalazila se majka sultanija (valide sultan), majka vladajućeg sultana. Ona je bila najvažnija žena u haremu i imala je značajnu kontrolu nad njegovim unutrašnjim životom. Pod njom su se nalazile žene različitog statusa – sultanove miljenice, majke njegove dece, ćerke, ostale konkubine i brojno osoblje.

Iako je spolja delovao kao zatvoren i izolovan svet, harem je bio duboko povezan sa politikom. Konkubinama, koje su sultanu rađale naslednike, od kojih su pojedine uspele da postanu i zvanične supruge, je ta blizina vladaru bila glavni izvor moći.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

"Harem“ ne treba automatski poistovećivati sa prostorom ispunjenim sultanovim ljubavnicama. To je bio dom carske porodice i institucija sa složenom unutrašnjom organizacijom. Veliki broj žena koje su u njemu živele nikada nije imao intimni odnos sa sultanom.

Pogledajte u galeriji fotografije harema palate Topkapi:

1/33 Vidi galeriju palata Topkapi - harem Foto: Kurir/M.F.

Devojke koje su dolazile u harem prolazile su kroz sistem obrazovanja i obuke. Učile su turski jezik, pravila ponašanja na dvoru, muziku, pevanje, vez i druge veštine koje su smatrane važnim za život u carskom domaćinstvu. One koje su pokazivale posebne sposobnosti mogle su napredovati u hijerarhiji i dobiti važnije položaje, a često su bile udavane za istaknute državne službenike.

Majka sultanija - najmoćnija žena harema

Odaje majke sultanije bile su među najvažnijim i najraskošnijim prostorijama u haremu. U njima je živela majka vladajućeg sultana, čiji položaj joj je omogućavao da ima značajan uticaj na život u palati.

Njene odaje nalazile su se u blizini važnih delova harema, uključujući Carsku dvoranu, sultanove privatne prostorije i glavne komunikacije kompleksa. Njihov položaj nije bio slučajan - majka sultanija morala je da bude u središtu života harema i da ima pristup sinu i članovima dinastije.

Pogledajte u galeriji fotografije odaja majke sultanije:

1/10 Vidi galeriju Odaje majke sultanije u haremu palate Topkapi i dvorište kroz koje je prolazila Foto: Kurir/M.F., Alex Segre / Alamy / Profimedia

Prostorije su bile raskošno ukrašene izničkim pločicama, oslikanim plafonima, tepisima i jastucima... Kompleks odaja obuhvatao je prostorije za prijem, privatne odaje, prostor za odmor i prostorije namenjene služavkama i osoblju.

Majka sultanija je imala sopstveno osoblje, prihode i veliki autoritet u haremu. U pojedinim periodima osmanske istorije njen politički uticaj bio je toliko snažan da su majke sultana postajale važne figure i u državnim poslovima, pa i zvanične vladarke carstva kao regenti, što se desilo u slučaju sultanija Kosem i Turhan Hatidže.

Carska dvorana

U srcu haremskog kompleksa nalazi se Carska dvorana, jedna od najraskošnijih prostorija palate Topkapi. Predstavljala je mesto gde su se odvijali najvažniji porodični i ceremonijalni događaji osmanske dinastije. U njoj su održavane svečanosti i proslave, organizovani prijemi, obeležavana venčanja, rođenja i verski praznici, priređivani muzički i plesni nastupi, a tu je i sultan primao članove porodice posle povratka iz pohoda. Tokom velikih praznika, poput Bajrama, upravo ovde su se okupljali članovi dinastije.

Pogledajte u galeriji fotografije carske dvorane u palati Topkapi:

1/7 Vidi galeriju Carska dvorana u palati Topkapi - najvažnija i najveća svečana prostorija u haremu Foto: Kurir/M.F., Michael Harris / Alamy / Alamy / Profimedia

Pošto se nalazila unutar harema, pristup Carskoj dvorani je bio strogo kontrolisan. Bila je jedna od najraskošnije ukrašenih prostorija u palati, u kojoj se se nalazio i posebno izdvojen prostor za sultana, uzdignut u odnosu na ostatak sale.

Dvorana je posebno upečatljiva zbog svoje raskošne dekoracije. U prostoriji se nalazi i izdvojeni, uzdignuti deo namenjen sultanu, što jasno pokazuje njegov centralni položaj unutar dinastije.

Odaje sultanovih miljenica i majki prinčeva

Posebno mesto u haremskoj hijerarhiji imale su žene koje su sultanu rodile decu. Rođenje sina moglo je značajno da promeni položaj žene u haremu, jer je ona postajala majka jednog od mogućih naslednika prestola.

Takve žene dobijale su sopstvene odaje, služavke i određene privilegije. Međutim, njihov položaj nije bio isti kao položaj valide sultanije. Kada bi njihov sin postao sultan, one bi mogle dobiti izuzetno visok status, dok je njihova prethodna pozicija zavisila od sultanove naklonosti i unutrašnje politike dinastije.

palata Topkapi - odaje sultana u haremu Foto: Kurir/M.F.

Upravo zbog toga harem nije bio samo prostor privatnog života. Položaj svake žene mogao je da se promeni rođenjem deteta, promenom sultanove naklonosti ili dolaskom novog sultana na presto.

Život u haremu

Iza zatvorenih vrata harema odvijao se svakodnevni život koji je bio mnogo složeniji od predstave o mestu u kojem su žene samo čekale sultana. Tu su postojali rasporedi, pravila, obaveze, obrazovanje i strogo određeni odnosi među stanovnicima.

Žene su se bavile različitim poslovima, učile, razgovarale, bavile se muzikom i ručnim radom, a članovi carske porodice imali su svoje privatne odaje i služavke. Harem je imao i kupatila, kuhinjske i pomoćne prostorije, kao i posebne delove namenjene osoblju.

palata Topkapi - harem - soba za bebe Foto: Kurir/M.F.

Za mnoge stanovnice harema obrazovanje je predstavljalo važan deo života. Devojke su mogle da budu obučavane u muzici, plesu, vezu i drugim veštinama, ali i u pravilima ponašanja koja su bila neophodna za život na carskom dvoru.

Harem kao centar političkog uticaja

Iako je bio fizički izolovan od ostatka palate, harem je tokom vekova postao jedno od važnih mesta političkog života Osmanskog carstva. Razlog je bio jednostavan - u njemu su živeli ljudi koji su bili najbliži sultanu.

Majka sultana, žene koje su mu bile bliske, prinčevi i drugi članovi dinastije mogli su da utiču na odluke, savezništva i odnose unutar dvora. Njihov uticaj nije uvek bio direktan i često se odvijao kroz lične odnose, posrednike i mreže dvorskih službenika.

Posebno je to postalo vidljivo tokom perioda koji se često naziva "sultanat žena“, kada su pojedine žene iz carske porodice ostvarile izuzetno snažan politički uticaj. Među njima su bile majke sultanije, sultanove supruge i ćerke.

Bonus video: Odaje majke sultanije u haremu palate Topkapi