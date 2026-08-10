da li ste znali?

da li ste znali?

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"Ko živi u ananasu na dnu mora?" - Sunđer Bob Kockalone! Odgovor na ovo pitanje verovatno bi bez razmišljanja dao gotovo svako ko je odrastao uz popularni crtani serijal. "Bikini Bottom" u originalnoj verziji ili Koralovo u srpskoj već decenijama je jedno od najprepoznatljivijih mesta iz sveta animacije - šareni podvodni svet u kom žive Sunđer Bob, gospodin Kraba, Patrik, Sendi Obraščić i ostali junaci. Ipak, iza imena ovog izmišljenog podvodnog sveta krije se priča koja nema mnogo veze sa bezbrižnim svetom crtanog filma.

Ime i pojedini elementi ovog izmišljenog podvodnog mesta povezani su sa stvarnim Bikini Atolom u Tihom okeanu, grupom ostrva u sastavu Maršalskih Ostrva koja su tokom Hladnog rata postala jedno od najpoznatijih mesta nuklearnih proba Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Profimedia

Bikini nije samo ime kupaćeg kostima

Bikini je anglizovana, odnosno kolonijalna verzija naziva Pikinni Atol, grupe ostrva u sastavu Maršalskih Ostrva. Ova ostrva nalaze se severno od ekvatora, otprilike na pola puta između Havaja i Papue Nove Gvineje, u ogromnom prostoru Tihog okeana.

U okviru Bikini Atola nalazi se laguna, dok je čitavo područje okruženo koralnim grebenom. Upravo morsko dno oko ovog atola poslužilo je kao stvarna inspiracija za Sunđer Bobov grad Koralovo.

Sam "Bikini Bottom", odnosno Koralovo, međutim, nije stvarno mesto. U svetu "Sunđer Boba" on je izmišljeni podvodni grad, dok se Bikini Top u serijalu pojavljuje kao malo ostrvo prepoznatljivo po tri palme.

Ostrvo je, prema priči serijala, staro hiljadama godina, a preci drveća koje na njemu raste postojali su još u praistorijsko doba.

Stvarna istorija Bikini Atola mnogo je mračnija!

Mesto koje je postalo poprište nuklearnih proba

Naime, nakon Drugog svetskog rata, Ujedinjene nacije poverile su Sjedinjenim Američkim Državama upravljanje velikim delom severnog Pacifika, uključujući Maršalska Ostrva. SAD su zatim Bikini, zajedno sa atolom Enevetak, koristile za razvoj i testiranje nuklearnog oružja tokom Hladnog rata.

Između 1946. i 1958. godine na ovim ostrvima detonirano je ukupno 67 nuklearnih bombi.

Iseljavanje stanovništva

Već 1946. godine američka vlada preselila je 167 stanovnika Bikina na ostrvo Rongarik, istočno od njihovog doma. Tamo su se suočili sa nedostatkom hrane i glađu.

Najpoznatija proba dogodila se 1. marta 1954. godine. Nuklearna bomba "Bravo" izazvala je eksploziju čija je snaga bila jednaka eksploziji oko 1.000 bombi veličine one koja je bačena na Hirošimu.

Foto: Niday Picture Library / Alamy / Profimedia

Posledice su ostale decenijama. Stanovnici Bikina i njihovi potomci nisu mogli da se vrate u svoju pradomovinu zbog radioaktivne kontaminacije. Tokom 1970-ih, gotovo 200 stanovnika ipak je vraćeno na ostrva, ali su 1978. godine ponovo iseljeni nakon što je utvrđeno da su iz životne sredine uneli više radioaktivnog cezija nego bilo koja druga poznata ljudska populacija.

Stanovnici Bikina tako su ostali raseljeni, a njihovi potomci naselili su se na drugim ostrvima ili u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nuklearna proba i veverica Sendi Obraščić

Upravo zbog veze sa Bikini Atolom, pojedini detalji iz "Sunđer Boba" mogu se posmatrati kao reference na stvarne nuklearne probe.

Jedan od najuočljivijih primera je Sendi Obraščić, veverica iz Teksasa koja živi pod vodom i nosi svemirsko odelo. Veverice su tokom stvarnih nuklearnih testiranja bile ukrcavane na brodove američke mornarice kako bi se proučavali efekti radijacije i eksplozivnog talasa.

Pojedini elementi ove istorije pojavljuju se u epizodama serije, ali ih većina gledalaca verovatno nikada nije povezala sa stvarnim događajima.

Koralovo Foto: printscreen/youtube/Scarfy101

Ispod mora ipak postoji život

Iako je Bikini Atol ostao simbol nuklearnih proba i njihovih posledica, istraživanja su pokazala i neočekivanu sliku života u kontaminiranom području.

Studija koju je 2017. godine sproveo Stiv Palumbi pokazala je da je morski svet u nuklearnom krateru veoma bogat. Jedno od objašnjenja jeste da su prvobitne populacije nestale, dok morski organizmi mogu da se kreću u kontaminiranu zonu i iz nje.

Na prvi pogled, životinje tamo deluju zdravo, ali naučnici su primetili i moguće mutacije. Među njima je posebno zanimljiv slučaj ajkule dojilje, koja obično ima dve leđne peraje, a primećena je jedinka sa samo jednom.

Bikini Atol tako danas predstavlja neobičan spoj prirode, istorije i posledica nuklearnih eksperimenata, dok je njegovo ime u popularnoj kulturi dobilo potpuno drugačije značenje.

Za milione gledalaca, "Bikini Bottom", tj. Koralovo je mesto gde Sunđer Bob živi u ananasu, gde gospodin Kraba vodi svoj restoran, a Patrik sedi ispod kamena. Ali iza tog bezbrižnog crtanog sveta nalazi se stvarno mesto na Pacifiku čija je istorija obeležena prinudnim raseljavanjem, nuklearnim eksplozijama i dugotrajnim posledicama radijacije.

(Kurir.rs/ Blic/ Fandom/ Crab museum/ Burke museum)

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